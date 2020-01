La Pro Loco di Andria celebra la "Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali"

La Pro loco di Andria aderisce alla Ottava edizione della Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali proponendo, per il giorno 25 gennaio, alcune brevi rappresentazioni teatrali,due atti unici: “Na chiacchiarscioit” (una chiacchierata)di Domenico Ciommo a cura dell’Associazione teatrale “Il Circolo dei viaggiatori”. e “Cià sùim niu” (chi siamo noi)di Grazia Montanari, scritta appositamente e offerta alla Pro loco in occasione della “giornata nazionale del dialetto” 2020, interpretata da Patrizia Di Giovanni ed Emanuele Lorusso del Gruppo Teatrale ANSPI della Parrocchia di Sant’Agostino. Nella serata sarà offerta la possibilità anche ad altri soci e simpatizzanti di poter recitare o leggere alcune proprie composizioni tassativamente in vernacolo andriese.

Appuntamento quindi a sabato 25 gennaio alle ore 19,00 al teatro dell’Oratorio Salesiano in Corso Cavour. Nella stessa serata, come ogni anno, la Pro loco procederà alla premiazione dei due concorsi: “Presepi in Piazza” 21^ edizione e “Presepi in Piazza - social” 3^ edizione.