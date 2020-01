Il giorno precedente non era stata una giornata facile: il rapporto tra Maria e la madre diventava sempre più teso. Al di là della mentalità mai convergente che caratterizza il rapporto tra generazioni diverse, in questo caso c’era un convitato di pietra anche se assente: il padre era in Germania, rientrava a casa due volte l’anno e un comportamento “scorretto” della figlia sarebbe ricaduto nella responsabilità della madre che sarebbe venuta meno alla sua funzione di educatrice. Questo portava la mamma a una maggiore severità nei confronti della figlia, che si sentiva imbrigliata dalle regole mentre esplodeva la sua effervescenza giovanile. L’ultima lite mandò in tilt il cervello di Maria che si fece sfuggire una frase dalla quale non sarebbe potuto tornare indietro: domani me ne vado da papà. Chissà quante volte l’aveva pensata quella frase.

La provocazione non trovò impreparata la mamma che già di suo si tormentava al pensiero che il marito fosse costretto a vivere da solo a migliaia di chilometri di distanza. Che matrimonio è il nostro, si sentiva mormorare certe volte. Non tanto per problema di gelosia quanto invece di sussistenza: vivere in una baracca con altri operai senza la possibilità di fare una carezza, di dare un bacio è un tormento per ogni genitore. Se la figlia avesse deciso veramente di andarsene dal padre lei per prima sarebbe stata contenta. Per questo la mamma non rispose e affidò il suo sentimento alla mimica: uno sguardo torvo contro la figlia. Le ricordò solo quanto soffrisse il padre quando ripartiva per la Germania dopo le brevi visite in Andria o le lagnanze che trasmetteva con le lettere.

Quella notte la mamma non dormì: pianse tanto pensando alle traversie passate dal marito che moriva dalla voglia di tornare e ora vedeva anche la figlia partire, mentre Maria la passò insonne tormentata dal dubbio. La mattina ci fu un dialogo stringato. La mamma: “allora che fai?” La figlia: “vado da papà”. “E vai”, chiuse la mamma stizzita. Parte subito un telegramma per avvertire il marito dell’arrivo della figlia. Il tempo per preparare l’ennesima valigia di cartone e fare il biglietto e partire. Data la brevità del tempo a disposizione Maria non trovò un posto a sedere e dovette farsi tutto il viaggio da Barletta a Stoccarda in piedi. Una sofferenza indicibile: sola, su un treno affollato che toglieva l’aria, la necessità di difendere la valigia e il pacco di goloserie andriesi dal via vai continuo delle persone versoi servizi igienici e la difficoltà ad andarci lei stessa e la mente che vaga continuamente altrove. Vola verso il futuro a immaginare un’avventura dai contorni imprevedibili e poi torna nel passato ad accarezzare le certezze appena lasciate e a sconfiggere la paura che assume le sembianze già della nostalgia. Improvvisamente sul treno prese cognizione di aver lasciato in Andria la vita: le amiche, la parrocchia, i parenti, i giochi familiari. Cosa passa nel cervello di una persona nei momenti delle scelte è difficile immaginare.

Che ho fatto, si chiedeva Maria quel giorno, che poi era la stessa domanda che si era posto il padre quando anni prima aveva preso lo stesso treno. Vincenzo faceva il carabiniere ed esprimeva il suo dinamismo nel servizio in mezzo alla strada a impedire eventi delittuosi e spesso anche soccorrere le persone in difficoltà. Il lavoro gli piaceva e la sicurezza dello stipendio a fine mese garantiva un futuro roseo. Un giorno un incidente menoma il suo fisico e il comando gli impone un servizio sedentario dietro una scrivania. Vincenzo è insofferente: la vita dietro le scartoffie non è per lui. Diverse volte chiede di rientrare per strada, davanti all’ennesimo rifiuto (evidentemente i superiori avevano le loro buone ragioni), Vincenzo si dimette dall’arma e, non trovando lavoro in loco si affida a don Riccardo Zingaro per andare in Germania a lavorare.

A Stoccarda tramite le sentinelle italiane. il consolato allertato dal sen. Jannuzzi e i padri Scalabriniani avvertiti da don Zingaro, Vincenzo viene assunto dal comune come portalettere. In questo è fortunato: torna per strada con la bicicletta a contatto con le persone, rapporto che gli permette di imparare velocemente la lingua. La cordialità del meridionale fa il resto tanto che a Natale e nelle altre feste i tedeschi lo riempiono di regali (accadeva da noi anche specie quando il postino portava il sussidio). In questo fu provvidenziale l’arrivo della figlia che, con altra bicicletta, faceva la spola tra il padre e la piccola abitazione. Molti di quei regali prendevano poi la via di Andria quando riuscivano a fare una capatina.

Vincenzo si trovava bene a Stoccarda, da buon meridionale aveva simpatizzato con altri italiani ma anche con i tedeschi: con i bicchieroni di birra lui faceva solo la foto preferendo il più tradizionale bicchiere di vino. Gli mancava ovviamente la famiglia e l’arrivo della figlia attutì questa nostalgia, anche perché la ragazza portò nuova vitalità: abituata alla vita sociale in Andria nella parrocchia dell’Annunziata, Maria si inserì immediatamente nella parrocchia gestita dai padri Scalabriniani che contribuì a movimentare con gite, recite e persino serate danzanti. Il padre la pedinava costantemente perché non si sballasse. Fu severo con lei quando riceveva un invito a ballare in casa di tedeschi: nemmeno una volta lo consentì: i tedeschi alzavano di frequente i bicchieroni di birra e non sempre il risultato era piacevole. Soprattutto giravano gruppi di giovani capelloni che erano contro lo stato: siamo agli inizi del 1968 e in Germania la contestazione giovanile era arrivata prima che da noi. Un giorno con le amiche della parrocchia si recarono all’Octoberfest con il padre ovviamente di scorta. Lo spettacolo non fu esaltante tanto che si allontanarono velocemente. Maria si chiede ancora che ci trovano i tedeschi nei bicchieroni di birra. Per Maria si realizzò in Germania una specie di contrappasso: era scappata da Andria per la severità della mamma e cadde in quella del padre ancora più attenta.

La maggiore delusione Maria la ebbe sul lavoro. Grazie all'interessamento del padre, che alla posta era voluto bene, anche lei fu assunta a smistare le lettere. La difficoltà della lingua non le consentiva di lavorare secondo le esigenze di servizio. Le tedesche erano educate e rispettose ma anche con un filo di autoritarismo: dovevi fare quello che dicevano loro sempre e comunque, anche quando insieme andavano a fare sport. Si licenziò dalla posta e si fece assumere da una impresa di salotti. Sembrava che tutto andasse per il meglio ma dopo qualche mese si rese conto che i tedeschi erano uguali ovunque. Nonostante la recente sconfitta militare i tedeschi non si erano completamente liberati dell’idea di essere superiori agli altri. Maria cominciò ad accarezzare l’idea del rientro in Italia. Che era uguale a quella del padre, con la differenza che su di lui ricadeva la responsabilità della famiglia. Spesso degli emigranti noi esaminiamo gli aspetti economici e familiari, difficilmente prendiamo in considerazione gli aspetti umani, il rapporto con altre comunità, le altre mentalità, altre concezioni di famiglia. La sofferenza da fisica si trasforma in psichica e la mente traballa quando sente il vuoto intorno. Una mattina Maria dice al padre: “me ne vado!”. Il padre non pianse, l’uomo non può piangere, ma una scudisciata non gli avrebbe fatto più male. Aveva preso fiato quando si era vista la figlia intorno. Ora si prospettavano altri lunghi anni di solitudine. Ma i genitori vivono per i figli e Vincenzo non poteva negare alla figlia la possibilità di essere felice: tornare nella famiglia, ridere con le amiche, cercare il moroso. È capitato che italiani abbiano sposato le tedesche, non mi sembra che qualche italiana abbia sposato un tedesco.

Maria con il consenso del padre dopo due anni e mezzo ritorna all’ombra dei campanili, il padre aspetterà di farlo dopo trent’anni di servizio appena raggiunta la pensione.

La scelta di Maria fu felice: ritrovò il calore della famiglia, le amiche della parrocchia e, soprattutto, trovò una mamma più tollerante che le consentì un filino di libertà, premessa utile a mettere su famiglia e vive felice e contenta con la sua famiglia.

Ps. Il racconto è il frutto di una chiacchierata con la signora Maria Lomuscio. Il racconto dei protagonisti rende la Storia più umana. L’ho fatto quando insegnavo portando in cattedra i nonni degli alunni, lo faccio da tre anni cogliendo le confidenze occasionali o il racconto di coloro che sentono il bisogno di ricordare. La civiltà ci ha dato il termosifone ma ci ha tolto il braciere, intorno al quale la storia passava dai nonni ai nipoti. Questa pagina è disponibile a raccogliere altre testimonianze che andranno a corredare tutta la documentazione sulla emigrazione andriese depositata presso la biblioteca diocesana. Basta contattare me o la dottoressa Silvana Campanile sui social. Grazie.