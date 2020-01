É un periodo particolarmente difficile, questo, per i ragazzi di 13-14 anni che si trovano a dover scegliere del proprio futuro entro il 31 gennaio: è la data in cui scade il termine per le iscrizioni alle scuole superiori, la prima vera scelta davanti a cui si trovano gli adolescenti.

Non è una scelta da poco perché i giovani che si affacciano a questo nuovo mondo impegneranno gran parte delle energie dei prossimi anni tra studi e libri che dovranno essere in linea con i loro interessi e sensibilità, perché quello delle superiori sia un percorso impegnativo e sfidante, non gravoso e frustrante. Inoltre la formazione superiore contribuisce in gran parte a determinare quello che faranno “da grandi”.



Per questo motivo, alla vigilia del termine per le iscrizioni, ci fa piacere pubblicare l'elaborato che ha vinto il 1° premio al concorso letterario indetto dall'Istituto "Colasanto", settore servizi per la sanità e l'assistenza sociale, la cui premiazione si è svolta lo scorso venerdì.

Si tratta di una poesia scritta da una studentessa della 3^P del plesso "Dante Alighieri" (Scuola secondaria di I grado "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri"), Alessia Attimonelli, che ha colpito la giuria per la sua profondità e per le scelte stilistiche, che dimostrano una maturità e una consapevolezza particolarmente apprezzabili in un'età difficile come è l'adolescenza.





«ALLA ME STESSA CHE SARÒ TRA DIECI ANNI





Riesco a vederti,

nonostante l’assenza di specchi,

e mi rispecchio in te.

Sei più grande,

sei più alta, ma non è questo che ti importa,

trovi sempre un pretesto pur di guardarti storta.

Di certo sei cresciuta, ti vedo già cambiata,

ma porti dentro di te sempre l’ombra di quella vita passata,

soleggiata e tempestata,

che poi non è così tanto passata, ma presente

e scorre come l’acqua di un torrente.

Ora hai più di vent’anni, sei già maggiorenne,

io ti vedo ormai dal basso,

sono solo un pezzettino,

ricordati di non fare mai allontanare chi cerca di tenerti vicino.

Non preoccuparti, non ti lascerò debiti,

ti lascerò notti insonni e sogni ad occhi aperti

per far sì che ti insegnino a non avere più paura degli specchi.

Forse il peggio è passato e ti vedo un po’ scossa,

ricordati che puoi fare del bene anche solo con una mossa.

Ti sei già diplomata e quasi laureata,

spesso ti chiedi che effetto farebbe non essere giudicata... sai che c’è?

Il punto è che a questo tu non sei interessata,

non ti importa come ti giudicano gli altri,

ma come tu giudichi te stessa,

riuscendo a distruggere i tuoi castelli in aria

senza poter impugnare almeno una spada.

Hai capito che un’arma non ti serve,

non è necessario averla per fa sì che qualcosa ti protegga.

Ricordi quand’eri bambina?

Quando odiavi ed amavi allo stesso tempo la medicina?

Forse sì, quel tempo è passato,

probabilmente è ciò di cui vorresti occuparti adesso.

Ricordi quand’eri bambina?

Riuscivi a far sorridere qualcuno,

però spesso ti arrabbiavi…

non riuscivi a sorridere per nessuno.

Poi provavi a farlo davanti allo specchio

e alla fine ridevi perché eri davvero buffa.

Ora ti vedo, sorridi quasi sempre,

non ti abitui spesso alle idee che hai in mente,

ostinandoti ad essere esigente.

I tuoi obiettivi sono lì,

ad un passo dal traguardo,

ad un passo dal tuo sguardo,

e vorresti solo riuscire ad afferrarli. Pensaci,

hai cambiato città, hai modificato la tua vita,

non puoi permetterti che ti faccia paura essere a metà della salita».