Cinquantamila visualizzazioni ha raggiunto oggi “Andria, città europea”, il documentario sulla nostra città pubblicato sulla pagina facebook che porta il nome del video. Un numero di visualizzazioni insperato per un documentario girato nel 1991. La copia è stata ottenuta da una vecchia videocassetta VHS. Le immagini appaiono un po’ sgranate, con colorazione scialba e poco incisiva. Il documentario però è stato girato e montato in pellicola cinematografica, in sedici millimetri per la precisione; i negativi sono custoditi a Cinecittà. Purtroppo non è mai stata realizzata una copia in digitale direttamente dal negativo.

“Andria, città europea”, finanziato dal Comune di Andria, è il primo documentario di storia urbanistica della nostra città, frutto di un lavoro scientifico interamente andriese: gli architetti Annamaria Palladino, Giovanni Alessandro Selano,Maria Losito; l’archeologa Lucia Ceci; il professor Pietro Petrarolo, l’ingegner Riccardo Ruotolo, il professor Vincenzo Schiavone, le dottoresse Nicoletta Cassano e Annalisa Lomuscio hanno collaborato alla realizzazione del testo.

Il documentario è fotografato da Massimo Monico, montato da Ilaria De Laurentiis, con la consulenza musicale di Antonio Di Pofi. La voce narrante è di Claudio Capone, lo speaker, oggi scomparso, di tanti documentari di Quark. Prodotto esecutivamente da Vertigo Film (la cooperativa di produzione romana da cui sarebbe scaturita Fandango) “Andria, città europea” è parte di un progetto finalizzato a indagare e narrare il nostro territorio attraverso un convegno di studi, la pubblicazione degli atti del convegno, un concorso di sceneggiatura, un documentario e un medio metraggio intitolato ‘8 Rigenerazione’in pellicola -per la proiezione sullo schermo del cinema Astra-e in videocassetta - per la fruizione scolastica e domestica. L’amministrazione comunale dell’epoca, guidata dal sindaco Attilio Busseti, accolse con sensibilità il progetto ideato e curato dal regista Riccardo Cannone.

Dal 2016 il documentario è sul web in una versione di cattiva qualità fotografica dovuta alla digitalizzazione di una copia vhs,ma nonostante questo sempre più visualizzato. Chissà che, in occasione del suo trentennale dalla sua pubblicazione, qualche imprenditore di buona volontà, oppure associazioni culturali interessate possano provvedere a digitalizzare una copia direttamente dal negativo restaurato, una versione con altissima qualità di immagine da lanciare anche sul web.