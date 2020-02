Un turbine di emozioni ha accompagnato gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo Imbriani-Salvemini nei giorni 27 e 28 gennaio, raccolti in auditorium per conoscere e non dimenticare un drammatico periodo della nostra storia, frutto della follia di un uomo.

La riflessione ha avuto inizio il 27 mattina, quando gli alunni, riuniti per classi parallele, si sono lasciati rapire dalle immagini del film cartone “La stella di Andra e Tati”. La storia di due sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate nel campo di concentramento insieme alla mamma, alla nonna, alla zia e al loro cuginetto Sergio De Simone, destinate agli esperimenti del dottor Josef Mengele come tutti i bambini del Kinderblock. Una storia di dolore, di orrori ma anche di amore e di umanità. L’umanità della blockova, l’addetta alla sorveglianza della baracca dei bambini e delle donne, intenerita dalla dolcezza delle due piccole ospiti; l’umanità di un capostazione che raccoglie un biglietto lasciato cadere disperatamente dalla signora Mira, mamma delle due piccole, nella speranza che potesse essere recapitato a suo marito; l’amore che tiene legate le due sorelle; l’amore degli educatori, della psicologa e delle donne che si sono prese cura delle due piccole nel centro d’accoglienza dopo la liberazione. Amore che ha vinto sull’odio, Umanità che ha sfidato il destino per una storia a lieto fine: una famiglia come pochissime che alla fine dell’orrore ha avuto la fortuna di ritrovarsi per ricominciare.

Tante le domande, tante le curiosità, tante le richieste di spiegazione, soprattutto dalle giovani menti degli alunni di prima che quel periodo storico ancora non lo hanno studiato.

Il 28 gennaio la parola è passata al teatro con una pregevole rappresentazione dal titolo “La guerra dei grandi”, ispirata alla storia di Pietro Terracina, un sopravvissuto ad Auschwitz, a cura della compagnìa teatrale Teatrificio 22.

“Questa è la storia di un’amicizia. É la storia della mia migliore amica, nonostante quello che gli altri pensavano e che volevano che io pensassi…. Era il 1938, in Italia c’era il re, Vittorio Emanuele III, ma in realtà comandava Benito Mussolini, il Duce…” E’ così che ha avuto inizio lo spettacolo, ambientato in un’aula scolastica dove si ripercorrono tutte le fasi dell’emarginazione razziale fin dai primi sentori dell’imminente tragedia. É la storia di due allieve, una ebrea e l’altra cattolica e di uno zelante maestro fascista che muta inesorabilmente atteggiamento nei confronti di entrambe quando in Italia vengono promulgate le leggi razziali. Le assurde imposizioni del Regime risultano assolutamente incomprensibili agli occhi ingenui delle due ragazzine, costrette alla fine a separarsi.

Parola chiave la “diversità” spiegata con un linguaggio divertente, poetico, sincero e delicato al giovane pubblico che si è lasciato coinvolgere nella scena per giungere alla riflessione conclusiva: “Il razzismo è negli occhi di chi guarda e non negli occhi di chi vede nella diversità una ricchezza e non una minaccia…”

Nel silenzio dell’auditorium, tra gli sguardi rapiti degli alunni, ha risuonato forte e deciso il messaggio finale: “Questa è la storia di un’amicizia, questa è la storia di un amicizia tra una ragazza cattolica e una ragazza ebrea, amiche nonostante la guerra dei Grandi”.

Le emozioni degli alunni si sono poi concretizzate in cartelloni a più mani e originali valigette, un mix di immagini per raccontare l’atmosfera che si respirava in quel drammatico periodo storico.