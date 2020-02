All’inizio di Febbraio di quell’anno al professore capitò di accennare alla storia delle apparizioni di Lourdes. Si era nella scuola serale frequentata dagli adulti, che si sedevano ai banchi dopo una giornata di lavoro.

“Professore, perché la Madonna appare sempre ai bambini e comunque alla gente povera?” chiese Antonella, una signora che ne aveva viste tante nella vita: la sofferenza sul volto si vedeva a spanne tanto da mostrare più dei suoi trent’anni. Frequentava il corso serale per conseguire la licenza media nella speranza che le potesse essere utile nella ricerca del lavoro.

“La Madonna si rivela agli uomini quando ha un messaggio importante da comunicare. Si rivolge alla gente semplice perché il suo messaggio arrivi diretto, senza mistificazioni. Un bambino, specie se analfabeta, memorizza il messaggio, anche senza capirne l’essenza, e lo trasmette con le parole originali. Pensate se si fosse rivolta al preside o anche a san Tommaso: di fronte all’asserzione: “io sono l’Immacolata concezione” chissà quante domande avrebbero posto e, soprattutto, chissà che cosa ci avrebbero comunicato. Invece Bernadette fu sincera e sbrigativa: la Signora questo mi ha detto”.

Di fronte a questa risposta Antonella rimase confusa: sembrava che volesse “raccontarsi” ma aveva timore probabilmente di farlo in pubblico. Il discorso si concluse con qualche osservazione degli altri alunni e si passò a parlare di storia.

Qualche giorno dopo la signora si rivolse in privato al professore e aprì il suo cuore: nata in una famiglia povera, un matrimonio combinato e persino breve perché il marito morì per le conseguenze di una caduta dall’albero, tre figli da sfamare, la disponibilità ad andare a lavorare nelle case delle persone facoltose per le pulizie, le angherie che era costretta a subire molto spesso senza alcuna possibilità di ribellarsi. Il suo racconto si concluse con un pugno nello stomaco al professore: “Ma la Madonna dov’è, come faccio a incontrarla? A casa sono tutti comunisti” (che era un modo allora per dire atei). Fare l’insegnante è quanto di meglio possa capitare nella vita: se gli alunni sono piccoli contribuisci a formarne il carattere e in qualche modo li prepari a realizzare il loro progetto di vita; se sono adulti diventi lo scrigno delle loro confidenze, apri il cuore alle loro amarezze, metti a disposizione la spalla perché possano appoggiare per poco tempo la loro testa.

Il professore quella volta l’abbracciò poi disse: “nella Cattedrale ogni mattina c’è un prete nascosto nel primo confessionale a sinistra. Va e parlane a lui”. Il riferimento era a don Riccardo Chiapperino, che era l’assistente dell’UNITALSI, l’associazione che si occupa dell’assistenza ai malati e per loro organizza i viaggi a Lourdes e altri santuari. La signora non disse niente e se ne andò in classe.

In effetti lei si presentò in cattedrale qualche giorno dopo e cercò nel primo confessionale e al sacerdote che la invitò a inginocchiarsi lei rispose che non voleva confessarsi ma solo parlare.

Don Riccardo lascia il confessionale e le si siede a fianco sui banchi. Antonella gli racconta la sua pena. Don Riccardo l’ascolta con attenzione e comprensione. Ma quando la signora gli pone la domanda: “la Madonna dov’è?”, il sacerdote la fa alzare e l’accompagna davanti all’immagine della Pietà dall’altro lato della cattedrale:” fermati qui per qualche minuto e guardala bene, io torno subito”. E si allontanò da lei. Quando tornò la vide piangere: “cosa è successo?”, le chiese. “Niente – rispose - ho visto che Lei ha sofferto più di me e viene voglia a me di consolarLa”. Don Riccardo non aggiunse parola: “torna quando vuoi”, le disse. La signora andò via e don Riccardo riprese il posto nel confessionale con il breviario in mano.

A scuola Antonella apparve più serena. Lo notarono anche gli altri alunni che si meravigliarono di questa trasformazione positiva, ma nessuno osò chiederne la ragione. Nemmeno il professore osò chiedere una spiegazione. Intanto la signora continuava la sua vita normale, con la solita fatica tra il lavoro e la famiglia. Un giorno la “padrona” dove andava a servizio era particolarmente nervosa e non sapeva con chi prendersela. Bastò che Antonella lavando a terra bagnasse appena un lembo di tappeto che cominciò a urlare. Antonella le fece notare che la sua reazione era spropositata e che il tappeto si sarebbe asciugato tranquillamente: era un fatto nuovo, la ragazza non aveva mai reagito alle angherie. A quel punto la padrona in un eccesso d’ira la rimproverò fino a licenziarla. Antonella andò via affranta ma fiduciosa. “La Madonna ne ha passate più di me”, mormorava tra sé. Passando davanti alla cattedrale vide che era aperta decise di entrare. Si fermò davanti alla Pietà in preghiera. Don Riccardo sbirciò e la riconobbe. Tolse la tendina del confessionale perché fosse notato. E Antonella lo vide, si avvicinò e raccontò tutto d’un fiato quello che le era accaduto. Il santo sacerdote le chiese: “lo hai detto alla Madonna?” “No, Lei ha già i suoi problemi, e poi lei non mi ha detto che sa tutto?” “Le mamme sanno sempre tutto dei figli e tuttavia vogliono che siano essi a raccontare”, rispose don Riccardo. Antonella torna davanti alla Pietà e disse: “ho tre figli e sono sola: pensa almeno a loro”. Quando si acquista fiducia in una persona si trovano sempre le parole giuste.

La padrona intanto, passata la buriana, si era pentita di quello che aveva detto e fatto: riconosceva in cuor suo che Antonella era brava, ma la superbia non le consentiva di fare un passo indietro. A pochi metri di distanza abitava anche un’altra signora bene che aveva una persona di servizio. Le due signore si conoscevano e si frequentavano e ognuna delle due conosceva l’inserviente dell’altra. Non fu difficile a questo punto trattare uno scambio. Antonella rimase sorpresa quando fu chiamata al servizio dell’altra casa. Ma lei aveva bisogno di lavorare e quindi non si pose troppe domande. Accettò volentieri e cercò di dare il meglio di se stessa. E qui Antonella incrocia un bivio.

La nuova casa di lavoro era frequentata da contadini che curavano i terreni di proprietà della famiglia. Chi aveva la possibilità di affacciarsi anche nella parte privata dell’abitazione era il fattore, un giovane robusto molto volenteroso e affidabile. Portava la verdura per la signora e ovviamente spesso incrociava l’inserviente. Chiacchiera oggi e chiacchiera domani, un giorno Riccardo, il fattore, fu beccato dalla padrona a guardare con intensità Antonella. É vero, era più grande della ragazza (una decina d’anni) ma non più di tanto. La padrona in disparte lo redarguisce: “in questa casa non succedono queste cose”. Il poveretto vistosi scoperto abbozza una risposta: “ho visto con quanta precisione e dolcezza si muove nella casa mi è venuto il pensiero che potesse essere una moglie ideale”. “Ma tu vuoi una moglie o una donna di servizio?” esplorò la padrona. “No, signora, se mi dicesse si ne farei una regina”. “Guarda che la signora ha tre figli”, rincarò la padrona. Il fattore osò una battuta: “vorrà dire che suo marito mi aumenterà lo stipendio”. La signora scoppia a ridere complimentandosi con l’audacia del suo dipendente. Capisce tuttavia che l’uomo poteva risultarle utile. Grazie alla sua mediazione il matrimonio si fece e come regalo la padrona mise a disposizione due locali a piano terra della sua casa perché la nuova famiglia vi andasse a vivere in quanto lei non voleva rinunciare ai servizi di Antonella che intanto era felice di poter dare un padre ai propri figli. E l’amore? Quando si sposò la prima volta a lei, che era riluttante perché non conosceva lo sposo, la mamma le disse: “l’amore si costruisce, quello che fa scattare la scintilla (l’innamoramento) è in realtà infatuazione”. Così andava il mondo.

A celebrare il matrimonio Antonella volle don Riccardo Chiapperino, che conosceva bene quella espressione di Antonella: la Madonna ha sofferto più di me. Nei giorni precedenti alcuni conoscenti pretendevano suggerire il tema della predica. Quando don Riccardo non voleva sentire tirava fuori l’apparecchio che lo aiutava a superare la sua parziale sordità e diceva: “non capisco, saranno scariche le pile”, agitando l’apparecchio. Peraltro non era un grande predicatore ma molto abile a ragionare. Alla predica se la cavò abbastanza velocemente: Antonella è devota della Madonna della pietà che le ha fatto capire che la vita è sofferenza. Ma l’amore vero scatta quando una persona impara a sopportare le sofferenze ed evita di procurarle all’altro e viceversa. Antonella in questo era brava e la nuova famiglia prese il volo. Ogni volta che Antonella passava dalla cattedrale e la trovava aperta entrava per un saluto muto alla Madonna della pietà. Il nuovo marito si rivelò principe azzurro, anche perché la padrona lo teneva sotto controllo più di una suocera. Anche la padrona ne trasse vantaggio in quanto usufruiva spesso dei servizi anche dell’uomo. I tre bambini, poi, scorrazzando nel cortile davano vivacità alla palazzina.

Almeno una volta al giorno bisognerebbe dire: “grazie Maria”. Anche se non sappiamo perché ma sicuramente qualcosa ce l’ha data. (Roberto Benigni, che ogni tanto diventa saggio)