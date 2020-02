“Sotterra”, un incontro per parlare di fiabe e discriminazione di genere

La Fidapa Bpw Italy Sezione di Andria in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Di Donna” di Andria propone alle socie e alla cittadinanza tutta un nuovo incontro che si svolgerà domenica 16 febbraio 2020, alle 18.00 presso il plesso Aldo Moro dell’Istituto.

L’associazione, in continuità con i precedenti eventi, si propone di sensibilizzazione l’opinione pubblica alle problematiche legate al genere femminile, pertanto favorisce il dialogo su temi tra cui la discriminazione di genere anche in ambito lavorativo. Lo spunto sarà tratto dal libro “Sotterra”, scritto dalla prof. Irene Anna Stolfa, originaria della vicina Corato. Interverrà il dott. Stefano Porziotta, Dirigente Medico della Asl Bat e Medico Psichiatra, per parlare di alcune figure e metafore inserite nel testo, e la Dirigente Scolastica, nonché socia della Fidapa, prof. Lilla Bruno, sempre sensibile alla divulgazione culturale e alla trattazione di argomenti delicati che riguardano la discriminazione di genere.

Dopo i saluti della Dott.ssa Anna Zaccaro, Presidente della sezione di Andria della Fidapa, la prof. Irene Anna Stolfa dialogherà con i presenti e il giornalista Carlo Sacco, ponendo l’attenzione sulla dimensione fiabesca, particolarmente persuasa che sia quella che consenta di rilevare il pantheon, attivo in ogni momento della vita di ognuno, di divinità (o immagini) con cui dialogare, senza escluderne nessuna.

D’altronde è solita usare le fiabe dalle quali emerge un topos di esclusione e sudditanza del 'femminile'. L’esclusione culturale e psicologica del "femminile" operata in molte culture di ogni epoca, preclude all’essere umano in toto, e non solo quindi alle donne, di esprimere ed esprimersi “naturalmente”. L'uno il (maschile) è parte dell'altra (il femminile). Infine l’autrice darà dimostrazione dell’utilità del linguaggio della fiaba per dialogare con i giovani in modo più diretto, sollecitando riflessioni su ambiente, natura, diversità e amicizia, pur nella varietà di idiomi, culture e genere.

La Sezione di Andria della Fidapa Bpw Italy invita le associazioni del territorio e la cittadinanza a prender parte a questo importante incontro.