Le mele di Ricarda Guantario nel Padiglione Blu di "ArteGenova"

Torna a Genova nel Padiglione Blu dal 13 al 17 febbraio 2020, la 16ª edizione di Arte Genova 2020, oltre cento gallerie offriranno un’antologia di opere con artisti storicizzati fino all’arte di attualità ed artisti contemporanei.

Ricarda Guantario, artista pugliese, fa il suo ingresso in questo contesto con le sue mele, “Even the true is present” (mela verde), nel padiglione blu rappresentata dalla prestigiosa Galleria Farini Concept di Bologna con direzione artistica a cura di Roberto Dudine. Uno stand che ha come capofila del catalogo grandi nomi quali Schifano Mario, Salvador Dalì, Angeli Franco, Mirò Joan, Festa Tano, Romiti Sergio.

Per il sedicesimo anno consecutivo, nel padiglione B del quartiere fieristico, quattro giorni di mostre, eventi, presentazioni per un’immersione totale nell’arte moderna e contemporanea: da quella già consacrata a quella emergente, con opere capaci di stimolare l’istinto alla scoperta nei molti appassionati. Saranno quattro giorni all’insegna della cultura, attesi ogni anno da un numero considerevole di operatori, visitatori. Sarà così possibile passeggiare tra assoluti e intramontabili capolavori dell’arte fino ad approdare all’arte di attualità e alle inedite sperimentazioni degli artisti contemporanei.