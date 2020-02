Si terrà domenica 23 febbraio alle ore 13, nella sede dell’associazione “Si può fare!”, il pranzo conviviale “Facta n. 2”.

Un evento tutto da gustare in occasione della concomitanza con il carnevale. I ragazzi ed i volontari dell’associazione, guidati dallo chef Antonio Sgarra, prepareranno un menù ricco di tante bontà del territorio che provvederanno a servire ai commensali.

Da sempre l’ass. di volontariato si prodiga per l’inserimento lavorativo dei ragazzi diversamente abili nei contesti che sposano le finalità associative e si rendono disponibili per contribuire al raggiungimento della vision comune.

« Facta non verba, nasce con il preciso intento e quindi l’invito ad agire più che a parlare - commenta la presidente dell'ass. Si Può Fare!, Rossella Gissi -. Vogliamo dare concretezza ai tanti buoni propositi: questi momenti conviviali servono a noi per raccogliere fondi da destinare, nel futuro prossimo, ad un progetto stabile che coinvolga buona parte dei nostri volenterosi ragazzi che, tengo a precisare, sono abili e soprattutto pronti al lavoro. Ringrazio chi, in questi eventi estemporanei ci sprona a fare sempre meglio e si prodiga affianco a noi. Grazie ad Antonio Sgarra, abile maestro di cucina e di umanità. Grazie alla pasticceria “La Cri” che affiancherà i ragazzi nella preparazione del dessert, al Museo del Confetto di Mucci Giovanni per il tocco carnevalesco e grazie agli imprenditori e quindi alle famiglie Confalone e Pastore per aver messo a disposizione della nostra sede parte delle stoviglie per il nostro ideale ristorante sociale».

L’appuntamento è a domenica 23 febbraio alle ore 13 in c.da Guardiola (a 1 chilometro dal SS Salvatore), ad Andria. Info e prenotazioni 338.3131725