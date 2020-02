"Lo scrivano" domani in programma all'auditorium Mons. Di Donna

In occasione del Rotary Day, 115esimo anniversario della fondazione del Rotary Internazional, il Rotary Club Trani propone un'edizione straordinaria della nota commedia di successo Lo Scrivano, messo in scena dalla compagnia Alfa Teatro presso l'Auditorium Mons. Di Donna ad Andria.

Tra gli interpreti figura il Dr. Giulio Marchio, Socio del Club. I fondi raccolti saranno destinati ad interventi umanitari quali l'aiuto ai terremotati in Albania (le notizie in merito sono scomparse dai media, ma laggiù la situazione delle popolazioni e ancora molto precaria!).

Altro intervento sostenuto dal Rotary Club Trani è la vaccinazione contro la poliomielite: da qui la richiesta di un'offerta minima di € 10, perché con tale cifra si comprano due dosi di vaccino contro la polio e quindi si salvano due vite. Analogamente, in Burkina Faso, per nutrire un bambino per un giorno è sufficiente €1 quindi €10 assicurano dieci giorni d'alimentazione. Il Rotary Club Trani ringrazia fin d'ora tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, prenotando gli inviti via SMS al 349.9371049 o tramite mail a info@rotarytrani.it