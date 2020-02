Mercoledì 20 febbraio 2020 si è riunita per la prima volta l’assemblea dei soci della neonata associazione religiosa e culturale Lumen Fidei. Dopo la presentazione delle finalità, degli scopi e la lettura dello statuto della stessa, si è proceduto alla votazione del Consiglio Direttivo, che a sua volta ha votato per le cariche di Vice Presidente e Presidente, così come previsto dallo statuto redatto insieme al Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi. Gli organi dell’associazione sono risultati essere:

Consiglio Direttivo: Ardito Raffella, Calamita Fedele, don Sabino Lambo;

Vice presidente: Benedetta Lomuscio;

Presidente: Carretta Michele;

Assistente spirituale: Don Giannicola Agresti.

Il Logo, individuato da Carretta e realizzato dal grafico Michele Quacquarelli, riproduce un particolare dell’Altare Maggiore della Basilica S. Maria dei Miracoli, proveniente dall’antica chiesa, poi abbattuta, del convento delle Benedettine. Si tratta di una figura femminile che rappresenta per l’appunto la virtù teologale della fede, con in mano un calice ed un’ostia, segni dell’Eucaristia, e la croce, simbolo della Redenzione operata dal Cristo. «Con la scelta di questo logo – spiega Carretta – si è voluto richiamare la fede in Cristo, il Figlio di Dio morto, risorto e vivente nell’Eucaristia, centro della fede, e nello stesso tempo ancorare l’azione dell’associazione nel territorio che abita. Il particolare di quel determinato altare rappresenta un momento storico di particolare splendore per le arti e la cultura andriese, di cui oggi tanto si avverte la mancanza».

L’associazione si prefigge i seguenti scopi: conoscere e approfondire la fede cristiana alla luce della rivelazione contenuta nella Bibbia e nella tradizione; promuovere la crescita personale e l’educazione alla fede dei membri attraverso incontri formativi che tengano conto della via pulchritudinis (arte, musica, letteratura, ecc); rilanciare con convegni, incontri culturali e dibattiti i temi civili, etici e religiosi al centro dell’attenzione mediatica, attraverso la lente dello sguardo cristiano sulla realtà; promuovere iniziative caritative in sinergia con il cammino della Chiesa locale. L’associazione è aperta a quanti ne condividono gli scopi.

Il prossimo appuntamento è previsto mercoledì 11 marzo alle ore 18 presso la Chiesa di San Francesco.