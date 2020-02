Disponibile il numero di marzo del giornale “Insieme”

E’ disponibile presso le parrocchie e le librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge il numero di marzo del periodico diocesano “Insieme”.

In apertura è pubblicata la riflessione del Vescovo Mons. Luigi Mansi sul tempo della Quaresima iniziato da qualche giorno con il mercoledì delle ceneri. “Quello della Quaresima – scrive il Vescovo – è un tempo davvero molto importante, direi prezioso per la nostra vita di fede ed anche per la vita e il cammino della nostra Chiesa”. “Infatti se tutti ma proprio tutti – prosegue – Mons. Mansi – compiamo un serio e radicale cammino di rinnovamento, la Chiesa tutta certamente torna a risplendere per far luce al mondo”.

Gli uffici pastorali presentano le diverse iniziative da vivere in questo tempo di quaresima: Settimana Biblica, Lectio divina con il Vescovo per i Giovani, gesti di Carità.

Non mancano le pagine in cui gli Uffici Pastorali e le Comunità parrocchiali descrivono le numerose iniziative vissute recentemente a favore dei giovani, dei catechisti, delle famiglie e degli animatori liturgici.

Molto interessanti risultano inoltre gli approfondimenti su alcuni temi di attualità come l’inquinamento ambientale, la giustizia riparativa, la sicurezza e la legalità.

Alla luce del programma pastorale, incentrato sul tema del “prendersi cura”, alcune pagine di questo numero del periodico sono dedicate ad alcuni autentici testimoni della carità: don Lorenzo Milani, Vittorio Bachelet e Giorgio La Pira.

Continua inoltre, con l’inserto centrale interamente a colori, la presentazione dell’enciclica di Papa Francesco sul rispetto per il creato, “Laudato Sì”, mentre la rubrica “Alla scuola del magistero sociale della Chiesa” illustra il valore della partecipazione.

Altre copie del giornale, che sarà on line nel sito della diocesi a partire da giovedì 5 marzo, sono disponibili presso la Curia Vescovile.