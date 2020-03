Era un pomeriggio assolato in quell’inizio di primavera del 1946. Piazza Catuma era ancora vuota salvo qualche uomo che aspettava l’imbrunire per posizionarsi a Porta Castello alla ricerca di lavoro per l’indomani e un paio di giovanotti che confabulavano sotto la sede della democrazia cristiana, vicino alla farmacia Porziotta. Un altro giovane entrò nella piazza alquanto disorientato: i recenti fatti di sangue (l’eccidio delle sorelle Porro era di pochi giorni prima) suggerivano circospezione nei movimenti. Aveva la sua borsa in mano e con gli occhi intelligenti cercava qualcuno per una informazione. Quando vide i due giovani sotto la sede della dc pensò di aver trovato le persone giuste.

“Cerco il signor Biagio Casieri, lo conoscete?” Chiese gentile. Riccardo Nicolamarino, uno dei due giovanotti, rispose con la sua naturale irruenza: “certo che lo conosciamo, anzi ora vi accompagniamo”. Nicolamarino non sapeva ancora chi fosse quel giovane professorino, ma dall’indirizzo richiesto aveva intuito che doveva essere una persona importante essendo sotto la campagna elettorale. E infatti non si fece sfuggire l’occasione per indagare. Quando sentì che si chiamava Aldo Moro, Riccardo non stette più nelle braghe cominciando un dialogo serrato. Non conosceva la persona ma sapeva che di lui si parlava come candidato nelle liste della dc. Acquisite le essenziali notizie su Moro impose allo stesso l’obbligo di ascoltare le sue. E raccontò che la dc ad Andria era in trincea, che il povero (in ogni senso) vescovo Di Donna era costretto a muoversi sotto scorta e che proprio lui con il fratello Antonio e altri giovani di Azione cattolica tra cui Vincenzo Fattibene rischiavano la vita per proteggerlo e che comunque non avevano paura dei comunisti e che avrebbero risposto con le armi se solo si fossero azzardati ad aggredire il vescovo. Intanto erano arrivati alla casa di Casieri tra san Domenico e san Nicola ma Riccardo non aveva intenzione di smettere, anzi invocava proprio la testimonianza di Casieri a convalida di quanto andava raccontando. Biagio Casieri era già amico di Moro e influì molto in quel periodo storico sulla dc andriese, anche se non in maniera politicamente attiva.

Dovette aspettare parecchio Moro per spiegare le ragioni della sua visita e lo fece nello stile suo personale: un complesso ragionamento per convincere gli interlocutori della necessità di votare persone con grande preparazione intellettuale perché bisognava scrivere la nuova Costituzione. Tutti e tre rassicurarono Moro del sostegno della dc andriese. Eppure quella primavera si avviava a una conclusione drammatica così come era cominciata. Infatti rischiò molto mons. Di Donna nella chiesa dell’Annunziata all’inizio di giugno quando si rifiutò di cresimare ragazzi con i padrini che portavano il fazzoletto rosso nel taschino. Nella chiesa di sant’Agostino qualche giorno dopo si rischiò il peggio, quando i fratelli Nicolamarino e altri giovani di Azione cattolica si asserragliarono armati sul campanile. Dei due fratelli Nicolamarino va segnalata la generosità.

La vita di Riccardo prese una piega precisa: il lavoro all’Ente Riforma, la passione si rivelò con la presenza nei paraggi del comune; diventò il politico più popolare e “popolano” perché cominciò da subito ad occuparsi dei problemi della gente più povera diventando sempre più il tramite per tutti gli uffici comunali. Il lavoro lo agevolava in questo. Fu lui a trovarsi sul comune durante la grande nevicata quando il tumulto buttò giù la ringhiera della scalinata facendo anche un morto. Mentre si spargeva il terrore negli uffici Riccardo pensò bene di telefonare al senatore Jannuzzi, il quale chiese qualche minuto di tempo. Jannuzzi era nel consiglio di amministrazione del Banco di Napoli e con la sua autorevolezza riconosciuta da tutti riuscì ad ottenere un prestito di 400 milioni e lo comunicò a Riccardo perché si mobilitasse per trasformare quei soldi in viveri e si cominciasse la distribuzione agli affamati. Immediatamente furono organizzati i banchetti agli angoli delle strade dove si distribuivano i buoni per andare a ritirare il necessario presso i luoghi prestabiliti. Prima mangiare poi discutere fu la risposta a coloro che si opponevano a quella procedura inusuale.

Tutto questo portò Nicolamarino a specializzarsi nell’assistenza: tutti si rivolgevano a lui sia perché era sempre presente sia perché era capace di smuovere l’inerzia dell’apparato burocratico. Diventò nel tempo l’assessore all’assistenza in servizio permanente effettivo sia quando governava la Democrazia Cristiana ma anche quando governavano i comunisti: infatti quando era lui l’assessore accontentava le richieste dei comunisti e viceversa. Mi tenne il broncio quando diventai sindaco perché dovette cedere l’assessorato, che gli era stato già attribuito: infatti eravamo tutti e due della stessa corrente e quando i leaders non seppero scegliere tra i due candidati sindaci e ripiegarono su di me (che ero impegnato in Provincia), non potevamo essere in amministrazione entrambi e quindi Riccardo fu sacrificato. Per giunta con Michele Vitti, che prese il suo posto, trasformammo l’assistenza in servizi sociali, per cui l’assessore perdeva il potere discrezionale, che invece veniva affidato agli assistenti sociali. All’inizio si vide perduto perché non riusciva a rispondere tempestivamente alle persone che a lui continuavano a rivolgersi. Ma non si perse d’animo e cominciò a portare le anime in pena direttamente dal sindaco che dovette utilizzare quasi interamente per lui la disponibilità che aveva per i casi urgenti: i famosi buoni di economato. Poi l’amicizia tornò a prevalere.

Era felice quando tutto ciò si trasformava in consenso elettorale: poiché tra i questuanti la prevalenza era femminile un giorno si vantò che le stesse erano solite portare nel reggiseno i suoi “santini” elettorali.

Fu deluso invece quando nel 2005 si fece tentare di nuovo dall’agone elettorale. Cominciò a salire freneticamente tutte le case di coloro che lo osannavano prima: grandi accoglienze da parte delle antiche elettrici, questa volta invece i risultati non si videro. Il consenso elettorale non è mai il ringraziamento di qualcosa ricevuta ma l’impegno per quello che si potrà ottenere. Se non hai il potere o è difficile che lo possa riavere voltarti le spalle è quasi automatico. Persino duemila anni fa uno solo ritenne doveroso tornare indietro a ringraziare. E quell’uno fece la storia. Tuttavia camminare per strada con Riccardo era un bel vedere rispetto a certi politici di oggi che passano inosservati: tanti si fermavano a salutarlo.

Ho visto l’ultima volta Riccardo la settimana prima di Natale, gli portai due copie del volume su Jannuzzi appena ristampato. Era seduto sulla sedia a rotelle per problemi alle ginocchia e tuttavia nella lucidità dei suoi 94 anni ebbe modo di lamentarsi che all’ultimo esame non gli avevano ridato la patente di guida: a me che sorridevo disse che seduto se la sentiva ancora di guidare. Io gli risposi che doveva ringraziare il cielo perché ora poteva disporre di un autista. Poi ci mettemmo a sfogliare il libro. A ogni pagina o foto aveva qualcosa da dire. Passando davanti a un documento, all’improvviso si rabbuiò riaprendo un capitolo per entrambi doloroso. Mi chiese se io sapessi che nel 1993, durante gli incontri che per una intera settimana facemmo insieme presso un “amico” per commentare gli eventi che stavano maturando a Trani, sotto la scrivania ci fossero le “cimici” messe da strani operai della Sip e il nostro ospite lo sapeva. Inizialmente mi mostrai sorpreso: pensavo di essere il solo a saperlo. Poi gli risposi che anche a me era giunta la stessa notizia e per l’autorevolezza di chi me la riferiva la veridicità sembrava certa, anche collegando alcuni atti successivi. Se facesse parte di una strategia insensata per crearsi un alibi io mi rifiuto di pensarlo. Gli dissi tuttavia di non pensarci più, di non serbare rancore. Diceva don Mario Melacarne che perdonare è un dovere dei cattolici ma non è obbligatorio frequentare persone che ti possono creare turbamento.

Lo lasciai che era triste, la sua forza dirompente lo stava abbandonando ma lo sguardo era vigile, tentò persino di alzarsi quando mi abbassai per gli auguri natalizi. Riccardo, che era abituato a stare tra la gente, ad aiutarla nelle sue molteplici esigenze, ora era lì incatenato a quella sedia. Adesso era lui ad aver bisogno di aiuto. Per fortuna ha avuto intorno la sua famiglia che è poi il valore massimo per un uomo. Ora egli lassù ha potuto verificare che nel giudizio che conta valgono le opere e non le chiacchiere, che lassù la Cassazione non c’è e solo le opere fanno testo. E i fratelli Nicolamarino, Antonio e Riccardo, di opere ne possono raccontare tante. Spero che la Storia umana non sia distratta.

Nota: per ragioni familiari il trigesimo si terrà il 14 marzo alle ore 18 nella chiesa del ss. Sacramento.