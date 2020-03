Anche ad Andria la presentazione del romanzo “Il mulino blu” di Luciana De Palma

L’ Associazione Culturale H1 in collaborazione con la Biblioteca Diocesana di Andria comunica che giovedì 5 marzo alle ore 19.00, nella sala consultazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino", Largo seminario n.8, si svolgerà la presentazione del romanzo "Il Mulino Blu" di Luciana De Palma.

L'autrice, canosina di nascita, appassionata di scrittura poetica dall’età di quindici anni, di professione insegnante di scuola primaria, ha vinto numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero. Ha pubblicato le sue poesie in antologie e riviste italiane ed estere, quali “Delos, isola di Apollo’, Laterza ed. 1997. La raccolta “Mons Aureus’, edita a Belgrado nel 2008, e tradotta in serbo è stata anche presentata in occasione del Festival Internazionale degli Scrittori di Belgrado.

Dopo la pubblicazione del suo primo romanzo "Il melograno" edito nel 2016, si impegna da subito al suo nuovo lavoro "il Mulino Blu".

Collabora anche con riviste letterarie, sia cartacee che on-line, recensendo romanzi.

Il Mulino Blu è un romanzo ambientato sull'isola greca di Kos, dove tante storie di personaggi si intrecciano, a fare da sfondo alle vicende un vecchio mulino. Tra i protagonisti, Jürgen, un tedesco convinto sostenitore dei cambiamenti ad oltranza, il quale aggiungerà scompiglio alle vicende narrate, facendo precipitare gli eventi: la sua intenzione di modificare un vecchio mulino abbandonato da anni farà scatenare conflitti a lungo celati.

Per ulteriori info contattare info@associazioneh1.it oppure chiamare 329 - 0053748