Presentazione del libro "La bacchetta spezzata-Partiture dissolte"

Il romanzo “La bacchetta spezzata-Partiture dissolte” di Maurizio De Giglio verrà presentato presso il circolo cittadino del Partito Democratico di Andria il 6 marzo, in via Dandolo n.92/94, ore 19,00. Moderatrice Lucia Maria Mattia Olivieri, redattrice Andrialive, relatrice prof.ssa Gemma De Chirico. Sarà presente l’autore. Darà i saluti di rito il segretario cittadino, Giovanni Vurchio.

Il romanzo di Maurizio De Giglio, edito dalla BookSprint Edizioni, ripercorre la strada del suo antenato musicista, Francesco Curci, di Bitonto, chiamato al Metropolitan Opera House di Philadelphia a tenere un concerto in un continente nuovo ed estraneo, nella condizione di emigrato, combattuto interiormente tra desideri e paure, parallelamente a quelle del narratore, che dovrà ritrovare se stesso, oltre alla storia del suo antenato, attraverso un difficile percorso di rinascita.

Un viaggio tra l’Italia e l’America, per riannodare rapporti, storie, fors’anche leggende perdute e ritrovate, in posti dimenticati, illusori, mai visitati, eppure conosciuti.

Il sogno americano che l’antenato dell’autore ha vissuto, come tanti emigrati italiani alla fine dell’800, per affermarsi come direttore d’orchestra in una terra così lontana e spesso irraggiungibile.

Nato a Bari il 3 novembre del 1961, Maurizio De Giglio si è laureato in Giurisprudenza all'Università “A. Moro” del capoluogo pugliese, svolgendo la professione forense. Collaboratore della rivista dei Giovani Avvocati di Bari, free lance per il "Quotidiano" di Bari e per la rivista culturale “Radar Levante” di Bari. Attualmente insegna agli alunni disabili dell'I.I.S.S. "G. Colasanto" di Andria. Cura il canale youtube “maurdeg/ilnotturlabio” e il blog “mauriziodegigliodabari.wordpress.com”.

Con la BookSprint ha già pubblicato "Filtri d'amore", una raccolta di racconti, disponibili su tutti i siti di distribuzione libraria, sia nel formato cartaceo che nella versione digitale dell'ebook, che narra di passioni, sentimenti, e di conflitti interiori, che per l'autore sono tra i motori principali dell'agire umano e che si ritrovano anche nel nuovo romanzo "La bacchetta spezzata".