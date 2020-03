“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista”. Una massima di San Francesco sul flyer che promuove i corsi di artigianato dell'ass. In & Young in via Torino 12, presso l'Urban Center.

Il mondo del lavoro sarà caratterizzato dalla crescente richiesta di professionalità basate su competenze umane che le macchine non possono rimpiazzare: manualità, ingegno e creatività. Lo affermano recenti studi sulle tendenze dell’occupazione nei paesi ad alto reddito, secondo i quali l’artigianato e i lavori basati sul “saper fare con le mani” saranno tra le professioni più ricercate del prossimo decennio.



«Abbiamo pensato a questa attività come una rinascita - commenta la Presidente dell’associazione, Emma Monterisi -, perché l’artigianato c’è ma è silenzioso. Casualmente ci siamo incontrate, un po’ di donne, e abbiamo voluto mettere su questo progetto, per trasmettere le nostre conoscenze alle nuove generazioni o a chi desidera stare in compagnia. Ciò che vogliamo trasmettere è che l’artigianato non va sottovalutato, anzi va rivalutato e deve crescere, perché grazie all’artigiano noi tramandiamo le nostre tradizioni».

I corsi artigianali attivi sono i seguenti:

Corso di lavorazione e assemblaggio “Ceste in polloni” tenuto da Anna Catino

Corso di “Corde e legni” elementi che madre terra mette a nostra disposizione tenuto da Cira Di Palma

Corso di “Pittura” dipingiamo le nostre emozioni tenuto da Mariella Sellitri

Corso di “Crea un gioiello” con Swarovski e Miyuki tenuto da Nadia Busetto

Corso di “Cucito creativo” applicazioni su tessuto e feltro tenuto da Rosanna Di Ruvo

Corso di “Uncinetto” base/avanzato tenuto da Gabriella Bonadies

Corso di “Inglese facile” Easy English tenuto da Cira Di Palma

Corso di “Ricamo” : punto Croce tenuto da Antonella Sinisi; punto Assisi tenuto da Maria Letizia Memeo e punto Antico e Filet tenuto da Vittoria Marzano; rinascimento tenuto da Emma Troia, Nunzia De Feo.

Info: 393 29 24 056