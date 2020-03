Io Ulisse, tu Penelope

Nunzia era una bambina di otto anni: tutti la chiamavano Ziatein per il suo visino dolce e carino. Non era mai andata a scuola. Per fortuna sua nelle vicinanze abitava una donna non più giovane e nemmeno tanto anziana, comunque aveva lasciato alle spalle l’età del matrimonio e quindi per tutti era Sabbell la bzzouc. Ziatein andava spesso alla casa di Sabbell per farle compagnia, aiutarla in qualche servizietto e in cambio imparava a ricamare e anche a leggere. Sabbell era andata a scuola e quindi aveva in casa qualche libro che volentieri metteva a disposizione della bambina (e di altre) perché imparasse a leggere, cosa che a casa era proibito perché, secondo il padre di Ziatein, studiare per le donne era una perdita di tempo che serviva solo a mettere qualche grillo in testa. La mamma non si era mai posta questi problemi. Si diceva che era d l’alfabbeit, per dire analfabeta. La bambina si era appassionata alla lettura e un libro se lo era portato a casa per leggerlo di nascosto. Un giorno, approfittando dell’assenza del padre, si permise il lusso di accendere la luce all’imbrunire. La madre le aveva ricordato che il padre non voleva ma lei insistette: solo per qualche minuto, disse. Ed ecco il padre rientrare con un po' di anticipo e vide la luce accesa. Strappò il libro dalle mani della figlia frantumandolo in mille pezzi e urlando prese a schiaffi la moglie perché non aveva impedito quello spreco di energia elettrica. In casa erano abituati al lume a petrolio e solo da qualche mese, finita la guerra, si erano consentiti una lampadina che doveva illuminare i due ambienti che formavano la modesta abitazione. La donna evitò di piangere sia per non impressionare la figlia sia perché era consapevole che la donna doveva solo obbedire. Con il matrimonio aveva giurato che il marito era il capo della famiglia e lei sapeva da sempre che gli schiaffi erano una delle modalità di esercizio del potere maschile.



Per fortuna la ragazzina ebbe modo di continuare a frequentare la casa della bizzoca dove, man mano che cresceva, imparava anche le buone maniere e soprattutto il rispetto di se stessa. Le donne sole (e anche le suore) hanno spiccato il senso della maternità. Un giorno in vena di confidenze, Sabbell le raccontò che lei non si era sposata perché il padre a 16 anni la diede in moglie a un ragazzo che viveva in una masseria e a lei non piaceva sia il ragazzo (che trattava le persone come gli animali della sua stalla) sia la vita in campagna. Quando lei si rifiutò minacciando persino di buttarsi in un pozzo, il padre la sequestrò in casa impedendole di uscire: quello deve essere tuo marito o niente, disse il padre. Meglio niente, rispose la figlia. La madre tentò di mediare ma il padre preso dall’ira le diede un calcio che la colpì in pieno al ventre procurandole una emorragia interna che la portò alla morte. Era caduta inciampando, si disse e il caso si chiuse lì. Però la futura bizzoca ne ebbe un trauma che, anche quando dopo due anni il padre morì, non volle più pensare al matrimonio, ma forse allora non ebbe più proposte. E ora viveva sola rendendosi utile ai piccoli del vicinato che viziava come fossero suoi figli. Le donne sono deboli nella società, si consolava, mentre stimolava le ragazze che frequentava a impadronirsi della vita.

Ziatein intanto cresceva. Superata l’adolescenza cominciò a guardarsi attorno. Dalla bizzoca aveva imparato ad essere libera, nella parrocchia era garantita che le frequentazioni non erano pericolose. Solo il padre era preoccupato e pretendeva che la mamma l’accompagnasse in ogni movimento. Ottuso com’era non si accorgeva che il mondo stava cambiando: sia alla radio, che ora aveva in casa, sia alla televisione che vedeva nel salone della Comunità Braccianti sentiva parlare di donne che scendevano in piazza, che mettevano la minigonna, che volevano l’amore libero. L’unico commento che sempre faceva era: so tott puttoin. Un giorno cominciò a parlottare con la moglie sulla necessità di trovare un ragazzo e farla sposare. A questo punto la figlia interviene: non fate progetti, il marito lo devo scegliere io, se no mi vado a fare monaca. Il padre rimase stupito da tanta audacia e guardando la moglie disse: “ievn meggh r fimmn d proim”. Al che la moglie corresse: “iemm assaliut chiù fess”. Dopo molto discutere si addivenne a un accordo: la figlia avrebbe scelto e il padre avrebbe approvato. E io? Disse piccata la moglie.” Tiue a da pnsè cum a maie”. E nell’equivoco si chiuse la faccenda, infatti non si era capito se la moglie doveva pensarla come lui o aveva anche lei il diritto di un pensiero autonomo. Nessun problema: le donne sull’equivoco sanno vivere bene.

Fu fortunata Ziatein a trovare un ragazzo carino e molto dinamico. Lavorava nel negozio del padre (che faceva u ziarloir), attività che poi avrebbe ereditato essendo egli il primo di cinque figli. Ma l’accreditamento principale venne dalla circostanza che il ragazzo era nipote del parroco, motivo per il quale il padre non ebbe nulla da dire e la madre non si pose il problema di pensarla diversamente, perfino la bizzoca ebbe a fare la sua parte: si chiamò il ragazzo e gli disse di non scherzare perché Ziatein era come se fosse sua figlia. Anche lo zio prete fu categorico: non fare scherzi e comportati da uomo.

Tutte raccomandazioni inutili: il ragazzo aveva avuto una buona educazione, era stato u cacanidd di tutte le bizzoche della parrocchia e ora era un lavoratore sotto la supervisione del padre. Si sposarono felicemente e subito la famiglia crebbe per la gioia dei genitori e dei nonni. Il negozio era frequentato esclusivamente da donne prevalentemente giovani e, soprattutto quando era solo, alcune indugiavano più del necessario. Il ragazzo continuò a comportarsi in maniera corretta anche perché c’era il padre a gestire il negozio: niente chiacchiere, diceva spesso al figlio per metterlo in guardia. Siamo negli anni ottanta e le donne avevano cominciato a curarsi e approfittare della maggiore disponibilità di tempo e libertà d’azione. Ziatein si fece infettare dal virus della gelosia e al posto del suocero pretese che fosse un ragazzo ad aiutare il marito nel negozio, nonostante costui non avesse mai dato adito a pettegolezzi. Niente commesse, il che in verità aumentò il pericolo. Lei era impegnata a curare i due figli (maschio e femmina) e aveva preso a fare i compiti con loro: per aiutarli ma anche per imparare.

Il negozio andava bene, la vita in famiglia era agiata e i due figli crescevano. Ma il diavolo prese le sembianze di due signore-bene che cominciarono a frequentare con assiduità il negozio, ciascuna per conto suo, l’una all’insaputa dell’altra. Un perverso disegno però le accomunava: impadronirsi della virtù del negoziante. Ci provarono in tutti i modi ma il ragazzo ormai uomo resisteva. La sera tornava felice casa, si intratteneva coni figli, si interessava ai loro problemi. Quando la moglie lo interrogava sulle clienti lui rispondeva sempre che erano clienti e basta. Qualcuno però un giorno avvertì la moglie che due belle donne appariscenti frequentavano con assiduità il negozio. Nel contempo le due, incontratesi casualmente insieme un giorno nel negozio e confidatosi il comune interesse scommisero tra loro di farlo cadere in tentazione: siamo tutte e due belle, non capiamo perché non cede. La moglie è carina ma non arriva alla bellezza nostra. E poi noi teniamo i soldi. Il serpente è sempre concreto nelle tentazioni.

Ziatein si mise in campana, cominciò a passare quando possibile dal negozio, ogni tanto mandava i figli con una scusa qualsiasi. Niente. Mai un fallo. Tanto che alla fine una delle due signore lo provocò direttamente approfittando della momentanea assenza del garzone. Ma il negoziante mise la signora alla porta pregandola di non farsi vedere più: umiliazione terribile per una donna. Quella sera il negoziante tornò più contento dalla moglie e le raccontò quanto gli era accaduto. La moglie gli saltò addosso e gli manifestò il suo amore facendogli tante moine che rinnovarono il loro affiatamento.

Il giorno dopo Ziatein raccontò tutto ai figli mostrando loro lo stupore per quello che il marito le aveva raccontato. Nessuna meraviglia, disse la figlia ormai liceale. Accade agli uomini veri. Prese l’Odissea e raccontò alla mamma le peripezie di Ulisse, soprattutto quando capita nell’isola di Ogigia e la dea Calipso si innamora perdutamente di lui. Lo provoca in tutti i modi e poi si arrabbia con se stessa: possibile che costui resista alla bellezza di una dea, alla ricchezza che il potere potrebbe riservargli. Ma Ulisse alla vita di corte preferiva isolarsi di fronte al mare invocando la sua Penelope. E immagina la felicità del ritorno, la famiglia che aveva costruito, le radici che lo avevano aiutato a crescere, i piccoli gesti quotidiani di affetto, persino il cane a cui era affezionato. Alla fine rompe gli indugi e rivolto a Calipso dice: non ti arrabbiare con me, tu sei bella e immortale pertanto non diventerai mai vecchia e mi daresti la felicità. Sarebbe però una felicità finta che lascerebbe il cuore vuoto e mi porterebbe a dimenticare la vita vera. Io sogno la vita vera a Itaca: lì sono i miei amori. Allora Calipso si dichiarò sconfitta e lo lasciò partire: anche lei alla fine si rivelò gentildonna. Nel frattempo a Itaca Penelope con l’astuzia si divertiva a prendere in giro i Proci che a turno chiedevano la sua mano. Conosceva così bene Ulisse da essere sicura che sarebbe tornato. Vedi, mamma, concluse la figlia, papà è il nostro Ulisse. E la mamma sorrise abbracciando i figli. Anche io lo aspetto sempre, disse ai figli, sono allora la sua Penelope?. Testa e cuore insieme fanno l’uomo, maschio o femmina che sia.

Era un’epoca di barbarie quella di Omero, quando le donne si vendevano e si compravano (Iliade) come schiave ma questo racconto dell’Odissea è di grande suggestione, incastonabile com’è nel mondo moderno. Se è vero che Omero non è mai esistito è probabile che questa storia sia stata scritta da una donna dalle grandi intuizioni. Il vostro narratore augura a tutti, uomini e donne, una buona festa della donna, sperando che diventi prima o poi la festa degli uomini (maschi o femmine che siano): il genere umano. Anche il coronavirus ci richiama a rivedere la gerarchia dei valori.