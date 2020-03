La Pasqua 2020 ai tempi del coronavirus: tutte le celebrazioni religiose in diretta dal SS Salvatore

L’emergenza sanitaria che attanaglia il mondo obbliga la Comunità Ecclesiale a rivedere i luoghi e i modi dei riti della Settimana Santa e della Pasqua e tenendo conto delle disposizioni date dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con Decreto del 25 marzo 2020 e recepite con Decreto Vescovile del 26 marzo 2020 (vedi allegato). Quindi continua anche nella Settimana Santa l’impossibilità dei fedeli a partecipare di persona alle celebrazioni. A tal fine viene consigliata la trasmissione di tutte le celebrazioni in streaming o attraverso i mezzi di comunicazione.

Nel Decreto della Congregazione si specifica che la data della Pasqua rimane invariata, quindi domenica 12 aprile: «La Pasqua non è una festa come le altre, celebrata nell’arco di tre giorni, il Triduo Pasquale, preceduta dalla Quaresima e coronata dalla Pentecoste, non può essere trasferita». Invece la Messa crismale, la celebrazione in cui si benedicono gli olii santi, è trasferita ad altra data.

Nella Messa in Coena Domini, il Giovedì Santo sarà omessa la lavanda dei piedi già facoltativa, come si omette pure la processione con il Santissimo.

Il Venerdì Santo nella preghiera universale sarà aggiunta una speciale intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti. L’atto di adorazione alla Croce mediante il bacio sarà limitato al solo celebrante.

Sabato Santo, nella Veglia si ometterà l’accensione del fuoco, quindi si eseguirà direttamente l’annunzio pasquale (Exsultet). Per la Liturgia battesimale, si rinnovano soltanto le promesse battesimali.

Il Culto Divino informa infine che «le espressioni di pietà popolare e le processioni che arricchiscono i giorni della Settimana Santa e del Triduo Pasquale, a giudizio del vescovo diocesano potranno essere trasferite in altri giorni convenienti». Ad esempio, vengono indicate le date del 14 settembre, giorno in cui la Chiesa celebra l’Esaltazione della Santa Croce, ed il 15 settembre, festa della Madonna Addolorata.

Per quanto attiene il conferimento del sacramento della Cresima, il Vescovo, ha annullato tutti gli impegni presi fino alla fine del mese di maggio 2020, salvo diversa disposizione.

Stessa norma vale pure per i sacramenti della Prima Confessione e della Prima Comunione.

Le celebrazioni presiedute dal Vescovo, Mons. Luigi Mansi, saranno tutte trasmesse in diretta da TELEDEHON (canale 18 e in HD 518).

5 aprile 2020 Domenica delle Palme e della Passione del Signore

ore 11:00 Santa Messa

9 aprile 2020 Giovedì Santo

ore 20:30 Santa Messa nella Cena del Signore a seguire Adorazione Eucaristica

10 aprile 2020 Venerdì Santo

ore 15:00 Celebrazione della Passione del Signore

ore 19:00 Via Crucis

11 aprile 2020 Sabato Santo

ore 22:00 Veglia pasquale

12 aprile 2020 Domenica di Pasqua

ore 11:00 Santa Messa