Vincenzo Postman Lorusso, concittadino andriese da diversi anni a Parigi, scrive questa "lettera d'amore" su musica per l'Italia, che è poi diventata anche un video: "Buongiorno Italia", pubblicato su youtube ieri, 29 marzo 2020. Una dedica al Paese con un cuore immenso, al Paese del Rinascimento... Una dedica che giunge da lontano e che da lontano ci "abbraccia" forte e ci invita a stare a casa per superarla presto questa pandemia:





«Buongiorno a te,



Che come me ti sei svegliato o svegliata da poco e passerai un’altra giornata interamente a casa,



Buongiorno a te,

Che come me, cerchi di mettere insieme tutti i pezzi di motivazione per fare del tuo meglio e portare a compimento tutto cio’ che ti eri prefisso o prefissa di fare ieri sera, prima di andare a letto, perché si sa, alle volte i programmi cambiano strada facendo,

Buongiorno a te,

Che prendi ancora un altro caffè per darti la spinta giusta per essere il più produttivo possibile in questa ennesima giornata di smart-working, anche perché tra qualche settimana passi in cassa integrazione e non sai nemmeno fino a quando,

Buongiorno a te, a voi,

Operatori sanitari, uomini e donne delle pulizie, che vi esponete a cosi’ tanti rischi per il bene comune, per la collettività ; GRAZIE

Buongiorno a voi,

Ausiliari, infermieri, medici di ogni specialità, a voi che combattete al fronte, e ce le mettete tutta perché domani sia un giorno migliore, e perché possiamo arrivare alla fine di oggi,

Buongiorno a te, a voi,

Che lavorate nei supermercati, e ci permettete di andare avanti, che poi non é cosi male stare a casa in Italia, tra una ricetta e l’altra…aspetta un attimo che carico un’altra story,

Buongiorno a voi,

Farmacisti, che siete indispensabili e che in questi giorni siete finanche psicologi e psicanalisti, grazie per esserci,

Buongiorno a voi,

Panettieri, impiegati delle poste, della nettezza urbana, e a tutti gli operai di tutti i settori;

Buongiorno a tutti i ricercatori e le ricercatrici, ‘ché é grazie a voi che possiamo sperare di trovare una soluzione a tutto questo casino;

Buongiorno a voi,

Forze dell’ordine, che permettete che tutto questo funzioni, nonostante i malumori, nonostante la natura umana non sia facile a volte, finanche spesso;

Buongiorno a voi,

Sindaci, amministratori di ogni comune, villaggio, provincia, capoluogo, regione, a voi che come noi lottate ogni giorno,

Buongiorno al governo, ai ministeri, alla protezione civile, alla croce rossa, alle associazioni, ce la possiamo e ce la dobbiamo fare : insieme, perché non abbiamo scelta ;

Buongiorno a tutti i bambini,

Quelli a cui siamo costretti a mentire per convincerli che anche oggi, nonostante il sole o questo profumo di avventura primaverile fuori, non si può uscire perché senno’ ci si ammala. A tutti i bambini che quindi giocano sui balconi, nei giardini, nelle verande e a quelli che dispongono solo di finestre ;

Buongiorno a tutti i pensionati, ragazzi teniamo duro ‘ché abbiamo un bisogno enorme di voi e dei vostri consigli.

Alla mia Puglia, al Lazio, a Roma caput mundi, alla Basilicata, alla Sicilia, la Calabria, la Campania, il Molise, la Sardegna, buongiorno al Piemonte, il Friuli, la Valle d’Aosta, la Lombardia, forza Lombardia, il Veneto, il Trentino, la Liguria, l’Emilia e la Romagna, l’Abruzzo, le Marche, la verde Umbria, la Toscana, che bella che sei Toscana.

Buongiorno Italia.

Dobbiamo farcela».