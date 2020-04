lapugliaaraccolta, tre artiste andriesi tra le autrici di cartoline solidali per la Prot. civile

L’associazione culturale La Puglia racconta, per affrontare insieme l’Emergenza Covid-9, ha pensato di lanciare un’iniziativa che trasformi l’illustrazione in un aiuto concreto per far fronte a questa emergenza:

#lapugliaaraccolta.

Si tratta di una vendita di beneficenza di cartoline digitali illustrate, il cui ricavato andrà interamente devoluto alla Protezione Civile Regione Puglia.

All’iniziativa hanno aderito con entusiasmo numerosi illustratori pugliesi, soci e non de La Puglia Racconta, donando generosamente le proprie immagini, tra cui tre artiste andriesi: Nadia Gelsomina, Carla Indipendente e Valentina Lorizzo.

La vendita delle cartoline è cominciata sabato 4 aprile e terminerà sabato 18 aprile 2020 (salvo decisione di prolungare le vendite).

Per poter contribuire, basta andare sul sito dell’associazione e scegliere la cartolina (é possibile acquistarne più di una) al costo di soli 5 euro l'una; a fronte del pagamento effettuato tramite bonifico o Paypal, sarà inviato il o i file in formato PDF.

Tutte le illustrazioni sono visionabili sul sito lapugliaracconta così come ulteriori dettagli relativi all’evento.

Di seguito i nomi degli illustratori che al momento hanno aderito all’iniziativa:

Adry De Martino

Amalia Tucci

Amelia Chieco

Angela Perrini

Anna Franca Coviello

Cara Indipendente

Carlo Molinari

Chiara Criniti

Chiara Spinelli

Daniela Giarratana

Daria Kirpach

Fabio Triggiani

Francesco Di Dio

Franco Atobelli

Gabriella Carofiglio

Giuseppe D’Asta

Gomma Pane Serena Brattoli

Laurenji Bloom

Liliana Carone

Linda Leuzzi

Lucia De Marco

Luisa Nascosto

Marianna Urso (Studio Love) Titilla

Mariolina Suglia

Marisa Vestita

Massimiliano Di Lauro

Michele Vino

Monica Rizzi

Nadia Gelsomina

Nataly Crollo

Piero Schirinzi

Pierpaolo Gaballo

Rosalba Ambrico

Rosanna Giampaolo

Samantha Nuzzi

Simona Pasqua

Valentina Lorizzo

Valeria Puzzovio

Vittoria Facchini

Disegniamo insieme un futuro migliore! #lapugliaaraccolta