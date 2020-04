Sono tempi difficili, quelli che stiamo vivendo, tempi bui con nuvole che si addensano al nostro orizzonte. Per fortuna qualche volta ci sono squarci di luce, spiragli che ci aprono la visione davanti alla bellezza che l'essere umano può generare. É il caso di un quadro dipinto da Marika Prastina, giovane allieva dell'associazione "Artisti andriesi", che ha dedicato il tempo della quarantena a pennellate di colori vividi e brillanti, arrivando alla realizzazione di un quadro che rappresenta la sua personale visione, ecumenica e globale, dell'"Andrà tutto bene" che tutti noi ci ripetiamo. L’arte è di fondamentale importanza nella crescita dei bambini e nella scoperta delle loro emozioni. Infatti bambini e ragazzi sono naturalmente portati all’arte e alla creatività come espressione dei sentimenti, e dovremmo dare loro la possibilità di esprimere il mondo colorato che hanno dentro, soprattutto in questi giorni.

Marika ha poi scritto una lettera alla Dirigente scolastica della scuola che frequenta, la "Mariano-Fermi", per anticipare che intende donarle il quadro per ringraziare l'intera comunità scolastica dello sforzo compiuto per mantenere vivo il rapporto con gli studenti e per la formazione ricevuta in questi anni.

«Cara Dirigente,

questa mia opera intitolata “Un mondo a colori” nasce in tempi non sospetti, con l'intenzione di volerla donare col cuore a lei, che dirige con eccellente maestria l’istituto comprensivo Mariano-Fermi.

Il lavoro si evolve trasformandolo e adattandolo ai tempi del coronavirus con uno slogan colmo di positività, “ANDRA' TUTTO BENE”. L’idea dal principio era di rappresentare l’unione tra tutti i ragazzi del mondo. Così ho pensato di aggiungere sulle loro maglie lo slogan ormai noto come frase che sostiene il difficile momento che stiamo attraversando. Ho impostato a seconda della propria nazione la lingua d’origine di ogni ragazzo. Inoltre, non è un caso se lo sfondo è costituito dalle bandiere delle diverse nazioni, perché mi piace pensare che s’intrecciano l’una all’altra avvolgendo e unendo tutti i ragazzi e i cuori di ogni essere umano. Dedico questa mia opera in primis a Lei, Dirigente Mariagrazia Campione, alla Vicepreside, ai nostri professori eccellenti, a tutto il personale scolastico, ma soprattutto a tutti i ragazzi del plesso scolastico. Spero che questa mia opera possa essere foriera di buon auspicio per tutte le nuove generazioni e di grande speranza per noi giovani, affinché possiamo incontrare un futuro migliore e una vita nuova».