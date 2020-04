​La morte non avrà l’ultima parola

All’inizio, dell’emergenza sanitaria, abbiamo sottovalutato la gravità dell’epidemia, poi abbiamo pensato che avrebbe colpito solo i più fragili, gli anziani, adesso sappiamo che il virus può colpire chiunque. Siamo tutti a rischio. Tutti: ricchi e poveri, credenti e non credenti, rintanati in casa e smarriti a parlare da soli, osserviamo ammutoliti le strade deserte.



Siamo tutti sulla stessa barca. Ognuno a scavare sotto la paura che svela la nostra fragilità e la nostra impotenza di fronte ad un evento che ci ha atterrato. Ci troviamo come nudi, con una grande paura di morire, ma anche con un grande desiderio di vivere.

Ci siamo resi conto che per sopravvivere, per vivere, abbiamo bisogno dell’altro. Il virus ci ha strappato di dosso la vergogna di ammettere che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che siamo chiamati a prenderci cura gli uni degli altri. Ho bisogno di te, del medico, dell’infermiere, del prete, del volontario…di qualcuno che mi abbracci e mi dica ti voglio bene.

Questa situazione ha provocato un gran terremoto e sfiducia nella nostra esistenza. Il pessimismo rischia di prendere il sopravvento.

La Pasqua porta con sé una parola che sconfigge ogni scoraggiamento: è la speranza.

Nonostante tutto, la speranza emerge sempre. Spesso però si tratta, di una speranza incerta e confusa. È proprio la Pasqua a dare chiarezza e fondamento a quella speranza che già oscuramente ognuno possiede e di cui abbiamo bisogno per vivere, come l’aria per respirare.

Siamo chiamati a mantener viva e a testimoniare la speranza in ogni situazione.

Cristo risorto è il fondamento della speranza cristiana.

La speranza è l’attesa di uomini e donne riconciliati nel calore dei corpi, negli sguardi dolci e nelle parole appaganti, che oggi più di ieri ci mancano

Tante persone in questo periodo hanno incontrato sorella morte, tanti altri stanno duellando tra la vita e la morte, molti rischiano di vivere di stenti e per strada: gli altri in questo momento sono innanzitutto segni di speranza.

Rimaniamo insieme nella stessa barca, finché durerà questa tempesta. Dopo aver attraverso tutto questo inizieremo, insieme e non più da soli, a ricostruire le nostre relazioni, le nostre città, la fraternità. Sì la fraternità ci salverà. Le ricostruiremo nuove fondate su quello che il mistero di dolore e il miracolo di solidarietà e di carità che stiamo vivendo ci avranno insegnato.

Cristo Risorto è con noi e tra noi e ripete ancora: “Coraggio, io ho vinto la morte! Non abbiate paura”.