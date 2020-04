Il giovedì sera Simone andò presto a letto. Il giorno dopo aveva promesso alla moglie che le avrebbe procurato un po' di verdure di stagione per il pranzo pasquale. Aveva un piccolo podere fuori città che gli consentiva di vivere dignitosamente. Aveva scelto di rifugiarsi a Gerusalemme lasciando la Cirenaica (Libia) dove era nato per essere più vicino al Tempio, lui che era sempre stato osservante della Legge e dei Profeti. E infatti il venerdì partì che era ancora buio. Tutto quello che era accaduto la sera del giovedì e durante tutta la notte e la mattinata di venerdì era a lui ignoto. Oltretutto, egli aveva scelto una vita riservata, facendosi i fatti suoi e non immischiandosi nella politica. Certo, odiava i romani anche per la loro durezza nell’esercizio del potere, ma Simone pensava che fino a quando si faceva i fatti suoi nulla gli poteva accadere. In campagna sbrigò le sue faccende e prima di mezzogiorno era già sulla via del ritorno, contento con una specie di bisaccia sulle spalle. Già si immaginava in famiglia, dove lo attendevano la moglie e i due figli, intento a preparare la festa pasquale. Lontanamente poteva immaginare quello che gli stava per capitare.

In quella mattinata, infatti, Pilato, l’uomo più citato nella storia per la sua vigliaccheria, si era lavato le mani indifferente alla sorte del Cristo: “contro di Lui non ho trovato nulla”. Poi aveva ascoltato la folla e lo aveva condannato a morte: sentenza immediatamente esecutiva. Ah santa folla! Immaginate la gioia della soldataglia romana che poteva accanirsi contro un uomo inerme (non sappiamo come furono trattati i due ladroni: ma questi forse erano già preparati a fare quella fine). E così verso mezzogiorno, già sanguinante per i supplizi patiti, presero Gesù e lo misero sulla strada verso il Golgota, luogo scelto per il patibolo, con la pesante croce sulle spalle.

Dio Padre seguiva tutti i movimenti di Simone e Gesù e decise di farli incontrare. A Dio non piace fare tutte le cose da solo. Se ne accorse all’inizio dei tempi: per cinque giorni creò il cielo e la terra, i mari, le piante e gli animali. E vide che tutto andava benissimo. Il sesto giorno si pose però un problema: “devo creare l’uomo, potrebbe bastare un cenno di volontà come ho fatto con gli altri esseri, ma sarebbe un animale come tutti gli altri o, peggio, un robot”. Ecco allora l’idea di prendere un po' di terra, darle una forma, alitarci sopra inoculando il suo Spirito. Era una nuova creatura, diversa da tutte le altre perché partecipe della Sua “vita”: a Sua immagine e somiglianza lo creò (non c’entra la somiglianza fisica, improponibile), partecipe anche di quella libertà che è tipica della divinità e di quella capacità di inventare (non creare) che è essenziale nel Creatore. Da allora iniziò una storia d’amore che vedeva i protagonisti quasi alla pari, con Dio deciso a rispettare fino in fondo la libertà dell’uomo, sebbene, premuroso, gli suggerisse le regole e adirandosi quando questi si allontanava da Lui approfittando della sua libertà. In questa logica si comprende la cacciata dal paradiso terrestre e il diluvio universale. In entrambi i casi Dio non agì mai da solo. Nel secondo caso addirittura chiese alla libera volontà di Noè (l’unico giusto) di partecipare al salvataggio della specie umana.

Quel venerdì di Pasqua nessuno impediva a Dio di fare tutto da solo: in fin dei conti Gesù era Figlio Suo e come Dio poteva anche portarsi appresso la croce allegramente. Il Padre poteva mandargli una schiera di angeli per alleggerirgli il peso. Ma il Cristo si era caricato dei peccati degli uomini, motivo per cui la croce era particolarmente pesante, tanto che per tre volte cadde sotto quel peso: ma era la Sua croce. Dopo la terza caduta entra in scena il centurione. “Se Gesù detto il Cristo mi muore per strada io che figura ci faccio?” pensava di essere intelligente il centurione, ma non si accorse che, avvezzo alla cattiveria più bestiale, quel pensiero non era il parto del suo cervello, ma qualcuno lo aveva ispirato.

C’era tanta gente ai bordi della strada ma lui vedeva solo bambini che urlavano cose incomprensibili, donne vocianti che riversavano sul povero Cristo la frustrazione per non aver avuto un miracolo personale, vecchi rimbambiti abituati a gridare a comando sempre al servizio di nuovi padroni. Chi di questi posso mettere sotto la croce? Si chiese il rozzo soldato romano. Ignaro di quanto stava accadendo ecco Simone girare l’angolo e imbattersi in tutta quella confusione. Aveva intravisto un uomo lurido di sangue a terra sotto la croce, ma non sapendo chi fosse, pensando a un comune malfattore, fece una smorfia di indifferenza mormorando “ben gli sta” e cercò di nascondersi dietro un muretto a secco. Però Simone era un uomo alto e muscoloso non era sfuggito all’occhio del soldato romano che subito lo andò a prelevare obbligandolo a mettersi sotto la croce. Simone sa di non potersi rifiutare (con i romani non si scherza) ed essendo di grande fede accetta quella fatica supplementare, anche se gli dava fastidio perché sarebbe arrivato tardi a casa e una lite con la moglie non l’avrebbe tolta nessuno. Era tanta la rabbia che non si accorse che Dio lo aveva “chiamato” e tuttavia obbedì. Simone non si accorse nemmeno che Gesù per gratitudine lo aveva guardato intensamente riuscendo anche a sorridergli con quella maschera di sangue. Ciascuno di noi si è accorto almeno una volta che sono gli occhi a trasmettere l’amore. Simone in quel momento era diventato il Cireneo e una specie di arcobaleno in quel mezzogiorno assolato unì il cielo e la terra. Compiva un gesto nobile, ma la gente non lo capì e cominciò a insultare anche lui. Ma lui, con lo sguardo per terra, non rispondeva agli insulti. Forse proprio per questa mitezza egli fu coinvolto nel miracolo della salvezza. In questo modo alla solitudine del Cristo si aggiunse quella di uno straniero chiamato Cireneo, sia pure in modo marginale, come la piccola goccia d’acqua che cade nel calice durante la Messa: come quella goccia d’acqua rappresenta tutti noi così ci rappresentava il Cireneo. Per questo ci aveva fatto somiglianti a Lui. Che fine fa quella goccia d’acqua nel calice? Non si nota più nel sangue divino. Che fine fece il cireneo? Nessuno lo sa: assolto il suo compito scomparve come la goccia dell’acqua. Da nessuno si aspettava un grazie. Nemmeno diede importanza al fatto che a casa la moglie non si era preoccupata del ritardo, anzi lo aveva accolto festante. Perdette la sua identità Simone e il Cireneo entrò nella storia della salvezza, portandovi con se tutti noi. Una storia popolata per fortuna da tanti cirenei. E il terzo giorno uscimmo anche noi dalla tomba.

Se ci guardassimo indietro scopriremmo che anche noi a volte abbiamo avuto bisogno di un cireneo o noi stessi siamo diventati cirenei per gli altri. E mi sovviene di quando anche a me capitò di fare il cireneo per il bene della città. Periodo di grande responsabilità e tormenti. È facile giudicare. Ma non sempre la verità traspare da quello che si vede.

E penso a tutti i cirenei di oggi: medici, infermieri, volontari, organi di polizia, preti, suore ecc. Piero era preoccupato per il suo futuro: pensava alla sua carriera. Ma nell’ora del pericolo mise da parte tutto, anche gli affetti più cari e partì. La mamma salutandolo gli aveva chiesto solo di tornare. E lui rispose: se Dio vuole. Si girò e non guardò più indietro. Ecco tutti coloro che potevano rimanere tranquillamente a casa e invece rischiano la vita per soccorrere quella degli altri. Nel momento della sofferenza gli uomini sono capaci di tirare fuori il divino che è in loro. Nessuno di essi entrerà nei libri di storia, ma tutti insieme sono la lunga mano di Dio in soccorso a questa umanità che si scopre fragile all’improvviso.

E penso a quell’uomo vestito di bianco che solitario, vecchio, fragile, dal passo incerto si incamminò l’altro giorno per la scalinata di piazza san Pietro, Lui innocente ma in quel momento carico di tutte le miserie umane, passo dopo passo per andare ad abbracciare quel Crocifisso issato sul nuovo calvario della umanità: piangeva il Papa, piangeva anche il Crocifisso, piangeva anche il cielo governato da Lassù. L’acqua sembrava quella del fonte battesimale, come quella che si benedice la notte di Pasqua. Ma per attingere a quell’acqua dobbiamo muoverci noi. Dio non fa le cose da solo, nemmeno a Pasqua. Noi la vedemmo vuota quella piazza, ma dal Cielo si vedeva stracolma di persone di ogni colore ma tutti uguali, tutti somiglianti allo stesso Dio. Questa Pasqua ci sta facendo scoprire l’essenza divina presente in ciascuno di noi, chiamati a essere Cirenei per gli altri. La resurrezione riguarda tutti, perché il Cireneo di Gerusalemme e tutti i cirenei della storia ci hanno salvato e continuano a salvarci la faccia.