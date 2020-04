Come spiegare anche agli alunni affetti da disabilità cognitive l’importanza e l’obbligatorietà di rimanere a casa? Una risposta proviene dai docenti specializzati di sostegno dell’Istituto “E. Carafa”, che, coordinati dalla Funzione Strumentale per l’Inclusione, prof.ssa Fortunata Piarulli, con il beneplacito del Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, e con la collaborazione dall’educatrice dott.ssa Sabrina Miracapillo, hanno inteso sensibilizzare gli alunni con disabilità ad un problema che, sull’intero territorio nazionale, ha assunto dimensioni preoccupanti. Per spiegare le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che costringono l’intera popolazione a rimanere in casa, i docenti hanno prima realizzato materialmente i personaggi per poi farli interagire in un video che ha come destinatari giovani e adulti e che, sotto forma di cartone animato, intitolato “Virus Corona”, lancia un monito a rispettare rigorosamente tali misure per uscire in tempi brevi dall’epidemia.

La dimensione formativa del contenuto, veicolato dalla favola, e il messaggio di speranza che da esso traspare, esprimono l’impegno dell’istituzione in una didattica innovativa in grado di fronteggiare una situazione di emergenza come quella attuale e di promuovere il diritto all’inclusione scolastica, ma anche sociale.