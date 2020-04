Nel pomeriggio della pasquetta mi faccio condurre dal cane per qualche minuto d’aria. Il vantaggio di abitare in periferia è quello di poter respirare aria (quasi) pura. Quel giorno il timbro festaiolo era dato dalla musica a tutto volume che veniva da un terrazzo delle case sparse della zona. Alzo gli occhi per scrutare ed ecco la sorpresa: era un gruppetto di persone tra adulti e ragazzi intenti a giocare a “pitt i pitt”. Le risate più grosse erano quando saltando i figli sulla groppa dei genitori chiedevano loro: quant corn tinn ngoip?

Da amante della filosofia la prima cosa che mi venne in mente fu la teoria dei “corsi e ricorsi storici” della buonanima di Gianbattista Vico: la storia ritorna magari in forma di farsa o tragedia. Abbiamo cercato di dimenticare le nostre origini umili per sostituirle con il delirio di onnipotenza che aveva fatto diventare piccolo il mondo, abbiamo condannato le foreste a bruciare, abbiamo ghettizzato gli animali ed essi si sono vendicati: è bastato un microscopico virus per ripotarci a terra. Ho visto persone di tutte le età deliziarsi con i telefonini, ma mai li ho visti sc-cattè d rsoit come quel gruppo del terrazzo. E poi il ritorno alla famiglia che per la prof.sa Musaico era uno dei capisaldi della civiltà andriese (insieme al lavoro e alla onestà).

Il giorno dopo apprendo della notizia della scomparsa di Antonietta: il primo pensiero è stato: chissà come sarebbe stata contenta se avesse saputo del ritorno dei giochi antichi, lei che aveva dedicato la vita a insegnare che il nostro presente è nel passato, che il racconto dei vecchi è prezioso perchè un misto di moralità e saggezza che si chiama esperienza. E con la mente ho percorso l’intenso rapporto avuto con lei anche se saltuario dal punto di vista temporale. Quando insegnavo ai corsi serali un anno feci l’esperimento di portare in cattedra i nonni o i padri degli alunni. Fu storia vera, non quella spesso “falsificata” dei manuali sui quali ci costringono a studiare. Alla fine del percorso chiamai proprio Antonietta a concludere l’esperimento. Lei accettò volentieri. Anzi ci regalò il testo di una pieces teatrale che affrontava il problema dei rapporti tra gli andriesi e i “marocchini”, che mettemmo in scena quell’anno. Lei immaginava già allora che l’integrazione sarebbe stato il problema del futuro ipotizzando un matrimonio misto.

Per due giorni passai dalla casa a prenderla per accompagnarla a scuola e riportarla dopo al suo domicilio. Con Antonietta il silenzio era proibito e devo dire che quei minuti trascorsi in macchina sono ancora una delizia della memoria. Partimmo dalla condivisione dell’importanza del dialetto: io lo usavo tranquillamente a scuola quando dovevo spiegare qualcosa di complicato, addirittura i migliori applausi all’epoca dei comizi li ricevevo quando ricorrevo ad espressioni dialettali. E lei mi spiegò che non doveva fare scandalo. Il dialetto era la lingua comune del nostro popolo, poi quando è arrivato il progresso e abbiamo avuto modo di mandare i figli a scuola, ne abbiamo preso le distanze, considerandolo addirittura volgare e lasciandolo in dote al popolino. Secondo lei, e aveva ragione, il nostro dialetto, quello genuino delle grotte di sant’Andrea (poi si è diversificato con la crescita di nuovi quartieri), era una lingua internazionale perché conteneva espressioni linguistiche di tutti i popoli che hanno occupato la nostra terra e mi fece l’esempio di u ciambott di origine francese che noi utilizzavamo anche per descrivere il caos frutto di una iniziativa improvvida: si fatt nu ciambott oppure “si fatt nu buatt” se aprendo i pelati versavamo un po' del contenuto per terra.

Quando lei accennò ai nuovi quartieri io le chiesi se anche la conformazione urbanistica poteva risentire della lingua. E lei mi spiegò: la struttura urbana incide molto. Prima l’unico mezzo di comunicazione era la lingua parlata e l’edilizia veniva realizzata per favorirla: vie strette, case di un solo piano, piazzette, persino le chiese così numerose erano tutte scelte che permettevano il travaso di notizie ma anche dell’amicizia: Ninè m dè na fronz d ptrsoin. Ninet non poteva negarlo perché si sentiva fuori il profumo d r brascioul e quindi era probabile che un po' di prezzemolo fosse avanzato. E poi se a lei un giorno serviva il sale? E nel passaggio di prezzemolo da una mano all’altra c’era il tempo per raccontare tutto quello che era accaduto nella zona. Il dialetto così si consolidava anche perché avevamo una famiglia patriarcale per cui i nonni e/o i genitori vivevano insieme o si incontravano spesso: la purezza della lingua era salva. Man mano che la città cresceva il dialetto perdeva la sua purezza e si introducevano accenti o espressioni diverse. Ecco il motivo della sua ricerca e delle sue pubblicazioni: era il suo contributo a mantenere viva la tradizione. “Peccato che molti rubacchiano da quei libri senza mai citarli”. Era la prima volta che la sentii lamentarsi, ma poi si riprese subito: questo vuol dire che sono stati efficaci. E tornò a sorridere.

A quel punto le chiesi se anche i racconti da lei raccolti fossero genuinamente andriesi. Lei rispose che noi non eravamo un’isola: i collegamenti con Barletta, Canosa, Trani erano frequenti anche a livello popolare. I grossi latifondisti quando assumevano gli operai per andare a stè four li prendevano da questi paesi e la sera quando consumavano la frugale cena attorno al fuoco i racconti si intrecciavano e alcuni giravano assumendo anche caratterizzazioni diverse. E mi fece l’esempio di Christ i San Bbidd : san Pietro seguendo Gesù per le strade della Palestina trova un prosciutto. Festante invita Gesù e gli apostoli a festeggiare. Ma Gesù lo fredda: vai nel paese grida se qualcuno lo ha perso. San Pietro mugugnando obbedisce, solo che cià ha pers lo gridava, la parola prsutt la diceva sottovoce. Quando tornò con il prosciutto Gesù lo rimproverò e lo rimandò a gridare bene tutta la frase. Immediatamente uscì il padrone e san Pietro tornò scornato. Ecco, Vincenzo, era un mondo povero, ma di una straordinaria ricchezza morale che diventava saggezza. Quando io tornai sulla struttura patriarcale della famiglia Antonietta subito aggiunse: nasceva di lì il rispetto reciproco: il figlio piccolo sapeva di dover rispettare il fratello più grande e tutti dovevano obbedire ai genitori, i nonni, comunque i più grandi anche se estranei. Che senso ha il detto che il vecchio insegna agli altri quello che lui non può più fare? Chiesi, incauto. E’ la sintesi della sua esperienza di vita che trasmette, rispose. L’anziano è consapevole che egli ha fatto fatica per favorire il progresso per i figli e i nipoti, per questo ci aggiunge anche un po' di morale, che serve anche per conservare quel patrimonio. E poi aggiunse una riflessione su “chiss figgh sparnzzoit”: lo star meglio già allora stava mettendo in pericolo la famiglia, disposta a mandare i figli altrove pur di garantire una vita migliore. Ma sarà proprio migliore? ci chiedemmo insieme. Non so lei come ha reagito alla situazione scatenata dal coronavirus. Sicuramente si sarà intristita per i tanti anziani morti senza una carezza. Allora i vecchi morivano in casa, nel letto matrimoniale che in quel momento si trasformava in altare: dove avevano generato il commiato diventava l’ultimo avvertimento: restate uniti (lo stesso di Cristo: ut unum sint).

E qui mi spinsi a elogiare il suo lavoro di ricerca e di pubblicazione ma lei fece finta di non sentire e mi disse che la parte più difficile per lei era stata la ricerca dei nomi e agnomi, terreno molto delicato, perchè dietro ognuno di essi c’era un risvolto psicologico o biografico. Pgnatidd era un massaro che ogni sera andava ad accendere un lume alla Madonna situata in una edicola di campagna. Essendo alquanto lontana quando tirava vento usava mettere il lumicino in una pignatta. Se te li leggi tutti scoprirai la vera storia degli uomini andriesi: si chiamava “uardaprtaun” uno che faceva aspettare gli operai fuori al portone prima di pagarli. In questo caso l’agnome conteneva anche il biasimo per il suo operato. Ecco le sfumature psicologiche. E poi quei vezzeggiativi: Ciccill, Ninè, Titina, Sabbel che erano altrettante carezze. E tutti e due ricordammo Francesco (san) e Dante, gli iniziatori della poesia dialettale, che ebbero fortuna perché più espressiva e genuina.

Le parole e i gesti a volte sono balsami: in un momento per me difficile (1988) Ninetta si personificò con un suo libro con dedica: con tanta stima e simpatia. Sentimenti reciproci mai scalfiti dal tempo. Ninè, tu che hai amato il tuo popolo, te ne sei andata in silenzio proprio quando quel popolo non ha potuto salutarti come si conviene a una maestra di vita. Sempre discreta, in punta di piedi. Non ti dimenticheremo facilmente. Spero che quando tornerà il sole troveremo il modo per ripubblicare tutte le tue opere. Spero che nelle scuole si dedichi qualche ora durante l’anno per riscoprire il dialetto e soprattutto gli insegnamenti di quelli che hanno fatto grande questa città. Spero che chi “ruba” dai tuoi libri senta il dovere di citarti perché il tuo nome continui a vivere. I miei racconti settimanali sono anche un omaggio alla tua sapienza e alla tua amicizia. Che il buon Dio, che tutto annota anche quando siamo distratti, te ne renda merito. Moue da ngill arrcurdt angour d niue: