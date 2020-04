Un messaggio positivo, un inno a credere nella nostra innata capacità di rialzarci dopo la pausa forzata che questa pandemia sta causando: è questo il contenuto del video realizzato dalla ColasantoPress Agency, l'agenzia di comunicazione nata dalla collaborazione tra l'IISS "Colasanto" di Andria e la nostra testata giornalistica, su input del prof. Mario Dimatteo. Un messaggio di speranza, condivisione e inclusione: così hanno risposto docenti e alunni non solo dell'Istituto andriese, ma da tutta Italia e non solo. Da Bari a Prato, fino ad arrivare in Albania, tutti insieme per restare #distantimauniti.

Tra i protagonisti, anche l'on. Gero Grassi, che ha citato persone e opere che hanno reso da sempre l'Italia un patrimonio dell'umanità: «Siamo l'Italia del Mar Mediterraneo, del Po e delle Alpi, l'Italia del tricolore, l'Italia della cupola del Brunelleschi e di San Pietro in Vaticano. Siamo l'Italia di Michelangelo, di Leonardo, di Giotto, siamo l'Italia di Manzoni, Foscolo, Leopardi, Grazia Deledda. Per tutti questi motivi uniti ce la faremo!»