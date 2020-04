Salvatore aveva 15 anni quando il padre partì per la guerra. Alla mamma il padre morì nella prima guerra mondiale. Lo aveva appena conosciuto quando se lo vide rapire dallo Stato per una guerra di cui al sud non si comprendevano le ragioni: acquisire gli ultimi territori per completare l’unità d’Italia. Ma al sud l’Italia unita non era un concetto acquisito, considerato che proprio il sud era uscito impoverito da una unificazione imposta ma non cercata. I signori del Nord quando capiranno che senza i morti meridionali parte di essi starebbero ancora sotto gli austro-ungarici? La mamma, che di queste cose non sapeva nulla, raccontava sempre che aveva perso il padre senza un perchè. Ora che partiva il marito tornò l’incubo.

Il marito fu inviato alla conquista dell’Albania: un’operazione che sembrava facile ma resa complessa dalla confusione che regnava nell’esercito italiano. Lo raccontò il marito stesso nella prima lettera dal fronte. La paura non era data tanto dalla morte incombente ogni giorno ma soprattutto dalla disorganizzazione dell’esercito italiano persino privo di armamenti adeguati. Sembrava che essere alleati dei tedeschi, che ovunque andavano vincevano facile, costituisse un visto per la vittoria. Ma non era così e il padre di Salvatore se ne accorse quando fu mandato all’assalto della Grecia. Infatti, in Albania le truppe bivaccarono per qualche mese, ma in Grecia avrebbero combattuto contro un esercito vero. Quando il padre di Salvatore cominciò a guardare la morte negli occhi e soprattutto la morte degli altri entrò in crisi. La notte soprattutto cominciò a dialogare con la signora in nero con la falce e l’ultima domanda che le faceva era sempre la stessa: “domani toccherà a me?”. Decise allora di scrivere una lettera alla moglie. “Da aprire alla fine della guerra” fece scrivere per precauzione sul frontespizio. Motivo per il quale la moglie quando la ebbe la nascose nel doppiofondo del comò per evitare che il figlio potesse leggerla. Lei, abituata a obbedire al marito, non si pose il problema di aprirla, pensò che lì dentro potesse esserci una sorpresa da condividere tutti insieme. Ed ebbe ragione.

Fu in una battaglia che le schegge di una granata colpirono il marito ferendolo abbastanza gravemente a una gamba. Per lui fu come vincere un terno al lotto. Infatti, ebbe il congedo e se ne tornò a casa, dove cominciò la sua personale resistenza contro il regime. E fu qui che un giorno la moglie si ricordò della lettera. Quando andò a prenderla il marito si precipitò a strapparla. Il figlio però lo costrinse a rivelare il contenuto ed egli non si rifiutò.

“La guerra è una cosa terribile” soprattutto quando non si sa perché si combatte o quando capisci che i motivi sono stupidi (e la moglie pensò subito alle lettere del padre). “Quando sono arrivato in Albania si discuteva tra i soldati e quello che veniva fuori era che noi eravamo lì a combattere con il pericolo di morire solo per un capriccio. Il mio tenente, molto religioso, ci raccomandava di sparare solo quando era necessario, tenendo conto che quello che ci stava di fronte è nostro fratello non un nemico. Come a noi anche a lui hanno messo in mano un fucile e hanno detto di sparare. Non guardatelo negli occhi, altrimenti non riuscirete a sparare. Premete il grilletto magari dicendo una preghiera per la sua anima. Meglio se sparate alle gambe: lo mettete comunque fuori gioco ma gli salvate la vita. Questo ragionamento mi aveva sconvolto. Poi il capitano diceva invece di essere orgogliosi di dare la vita per la Patria. Noi volevamo pure darla, ma stavamo in Albania e poi in Grecia: che c’entrava la nostra patria se noi stavamo occupando quella degli altri? Ogni volta che io vedevo il fucile puntato contro di me mi piegavo sperando che quella pallottola non mi colpisse. Per questo la notte molti di noi non riuscivano a dormire. Molti riflettevamo cosa sarebbe successo presentandoci davanti a Dio per essere giudicati. Il cappellano cercava di rincuorarci: qui ci tocca fare il nostro dovere, ci diceva. Dio ne terrà conto. Allora lo pregai di scrivere una lettera a voi per assicurarvi che vi volevo bene e che stavo soffrendo non tanto perché la mia vita era in pericolo, quanto per la paura di dover morire lontano da voi, senza un saluto, una carezza. Io non so nemmeno cosa egli abbia effettivamente scritto. Per questo l’ho strappata. Non volevo conoscerla nemmeno io. Da allora ho capito che non siamo noi padroni della vita e che i misteri che l’accompagnano non sono alla portata della nostra intelligenza”. Così si espresse in un italiano rabberciato, lui che non sapeva scrivere.

Salvatore ascoltò il padre in silenzio, capì che doveva essere terribile alzare le mani contro gli altri uomini e si ricordò di quando al catechismo gli avevano detto che Caino aveva ucciso il fratello per quattro pecore. Dal giorno dopo non frequentò la sezione del fascio ritenendo gli aderenti corresponsabili di quello che stava accadendo. Molti altri suoi amici lo fecero. Quando arrivarono gli inglesi egli fu tra i primi a mettersi a disposizione riuscendo a portare a casa razioni di cibo in grado di soddisfare le esigenze della intera famiglia (aveva anche una sorella più piccola, Giuseppina). Il padre lo avvisò di non portare a casa gli inglesi perché non voleva mettere a rischio la figlia. Preoccupazione giusta perché egli aveva visto in Albania e in Grecia i soldati attentare alle virtù delle ragazze locali. In verità al vostro narratore non risultano casi evidenti di violenza da parte dei militari inglesi, se mai avvenne il contrario. Diverse ragazze cercarono di tentare una vita diversa, rispetto a quella misera che vivevano ad Andria, magari anche espatriando. Era il momento in cui da noi sembrava finita la guerra e si cominciava a pensare al domani e l’emigrazione era una delle opzioni all’ordine del giorno.

Qualche giorno prima che gli inglesi partissero Salvatore fu chiamato, insieme a pochi altri, nell’accampamento perché portasse via gli alimenti non trasportabili. Salvatore si affannò a portare tutto a casa, ma poi si rese conto che tutto quel ben di Dio era troppo per loro mentre c’era molta gente che soffriva la fame. Allora, con la collaborazione della sorella, cominciò a distribuire ai più poveri quanto disponibile. Era tanta la gioia di dare che a un certo momento rischiarono loro di rimanere senza. Ma il padre li incoraggiò: “voi siete stati fortunati perché io sono tornato e posso continuare a lavorare con vostra madre nel piccolo appezzamento di terreno che abbiamo, pensate a quelli che sono rimasti senza padre”. E così i figli distribuirono tutto. Questa azione di carità non sfuggì a mons. Losito, molto attivo nell’azione di assistenza e molto impegnato nella organizzazione della vita sociale. Quel santo sacerdote se lo mandò a chiamare, si congratulò per la sua generosità e alla fine gli chiese se volesse collaborare con lui. Infatti, il Vescovo Mons. Di Donna aveva invitato i sacerdoti a darsi da fare per riorganizzare la vita sociale. La dittatura era alle spalle, la Repubblica era di là da venire. In quel 1945 in Andria ci fu un vasto fermento organizzativo: i sindacati, i partiti, le associazioni di categoria, cercavano di dare una fisionomia alla propria realtà.

Salvatore, forte della salda formazione religiosa della famiglia, aderì subito venendo in questo modo a contatto anche con il santo Vescovo Di Donna, che fu colui che con l’esempio e le opere diede anima a questo fermento. Da allora e negli anni successivi nacquero quelle iniziative sociali come la Comunità Braccianti, l’associazione cristiana dei lavoratori, l’ACAI per gli artigiani, ecc… Furono queste iniziative a stemperare la virulenza dei sommovimenti sociali che culminarono con l’uccisione delle sorelle Porro.

Ma Salvatore non entrerà nella cronaca del tempo (che ci racconta di Fattibene e i Nicolamarino) perché egli limitò la sua partecipazione alle iniziative di carità, colpito dall’esempio del vescovo di cui si raccontavano meraviglie. Il vescovo mise a disposizione dei profughi una parte dell’episcopio e altri ambienti li offrì a dei reduci perché potessero riprendere il loro lavoro artigianale. In quel periodo erano molti i profughi che vagavano per le nostre contrade alla ricerca di qualche riparo e di un po' di cibo. Quando si diffuse la voce che il loro vescovo accoglieva tutti dando una prima assistenza anche gli andriesi aprirono il loro cuore generoso. Molte famiglie, sia direttamente che attraverso le organizzazioni sociali, si liberarono di quanto avevano in casa per darlo ai viandanti. A volte anche con qualche imprevisto, essendosi liberate degli abiti del marito che immaginavano morto per il lungo silenzio e poi invece ebbero la felicità di riabbracciarlo. E questo avvenne anche con qualche tedesco sbandato. In questa attività si distinse molto Salvatore e la sua ragazza, che aveva incontrato un giorno che si era recato in una casa a prelevare abiti usati. Nacque prima un sodalizio: la ragazza rammendava, lavava e stirava mentre Salvatore distribuiva. L’amore è sempre un dono: donando agli altri i due ragazzi scoprirono pian piano che potevano scambiarsi quanto di meglio avevano.

Venne poi il matrimonio, arrivarono i figli ma la porta della loro abitazione rimase sempre aperta.

Nei passaggi critici della Storia l’unica arma vincente è la solidarietà.

“Si sono stretti la mano – per vivere insieme – il grande mistero della carità – vissuto in famiglia- fin dalla tenera età” (padre Michele Critani, al quale vanno gli auguri di buona salute).