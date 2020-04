S'intitola “Tempo ce n’è” il nuovo singolo di Raffaele D'Ercole, leader dei Sottosuono, finalizzato a sottolineare il duro momento che stiamo vivendo, proiettato in un futuro di speranza e amore per la vita.

«È un inno al tempo, a quello andato, perso, sfuggito, ma soprattutto a quello che verrà. Perché sono convinto che il tempo c’è e ce ne sarà per tutti noi, anche per abbracciare chi si è perso o crediamo di aver perso in questo tempo liquido» commenta Raffaele.



Testo e musica del brano sono interamente composti da D’Ercole, così come l’arrangiamento e ovviamente l’esecuzione canora. L’artista andriese ha suonato personalmente tutti gli strumenti, dal pianoforte alla chitarra elettrica, e poi al basso, alla batteria con gli instruments. «Mi sono messo parecchio in discussione con questo pezzo - continua Raffaele, - mi sono scoperto in ogni senso. Sono felice di aver avuto il coraggio di farlo e lo dono a tutti senza pretese, né particolari aspettative se non quella della gioia di fare un dono a tutti».



Per il video, rigorosamente “casalingo” con immagini girate anche a Bisceglie, è stata coinvolta l’intera famiglia, con riprese di un quotidiano divenire che racconta il senso di appartenenza. Cammeo vocale del piccolo Daniele che vuole rappresentare l’anello di congiunzione tra ciò che ci stiamo lasciando alle spalle ed un futuro prossimo che si spera pieno di molto più amore.

Il brano è diffuso in contemporanea su diversi canali e social, Youtube, Facebook e Instagram in primis.