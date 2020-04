L'arte per esprimere riconoscenza, per omaggiare tutto il personale sanitario che lotta ogni giorno per strappare vite alla morte, per contrastare il "morbo invisibile", il covid-19, e non solo: questo lo scopo che ha guidato l'artista andriese Isabella Pistillo, socia-fondatrice dell'associazione di volontariato "Si può fare", nella realizzazione di un quadro intitolato "La cura".

L'opera ritrae, utilizzando i colori della bandiera italiana, le mani di un operatore in camice verde che tengono stretta la mano, appunto, della nostra nazione: gli "eroi" della porta accanto, come li ha chiamati Papa Francesco, che mantengono la fedeltà a questa vocazione che non ha paura di sfidare la morte, che si tratti delle corsie di terapia intensiva o dei loro ambulatori di medici condotti.

L'artista ha donato il quadro al reparto di Rianimazione, il cui personale lei stessa ha imparato a conoscere per motivi familiari, e di cui è nota l'abnegazione. Francesco Anfossi dalle pagine di Famiglia Cristiana ne ha dato una poetica definizione: «Questi partigiani della vita che non hanno avuto la minima esitazione a sfidare la morte per curare i pazienti, trattati da un sistema sanitario che negli ultimi decenni ha continuato a perdere pezzi. L’ Italia si inchina e prega per loro, per questi martiri, per questi eroi della vita che fanno l’Italia così bella».