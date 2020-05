Il mattino del 31 marzo del 1944 non si era ancora spento l’eco dell’impressionante bombardamento degli angloamericani sul porto di Barletta. Per tutta la notte il rombo degli aerei e il fragore delle bombe avevano tenuto svegli i barlettani ma anche gli andriesi. All’alba in Andria si avvertiva un impressionante silenzio ma non in una piccola casa di piazza Balilla dove una vita chiedeva il permesso di dischiudersi. Erano appena le otto quando in quella casa i rumori degli aerei e delle bombe furono sostituiti dalle urla di una donna che avvertiva i dolori del parto mentre il trambusto tutto intorno si calmò solo quando Michele emise il primo vagito: morte e vita si contendevano lo spazio nel mondo. Buio e luce perpetuavano il grande duello nel mistero della vita.

In previsione dell’evento i nonni si erano organizzati: avevano adottato una capretta che conviveva con l’asino e un misero carretto utile per la campagna. Immediatamente la nonna andò a prelevare il latte della capretta per aiutare la mamma a fornire il suo al nuovo campione che si affacciava alla vita. Il rito della prima poppata era uno spettacolo seguito da familiari e vicini. “Cum vev” si sentiva dire magari ancora prima che il piccolo si accostasse al seno. E meno male che questo accadeva in casa ed era una festa per il vicinato. Quando le nascite si trasferirono in ospedale non era raro che qualche infermiere individuava una somiglianza del piccolo con il padre senza nemmeno vedere il neonato, mentre indirizzava la mano stesa verso il portafoglio del genitore. Padre che in questa circostanza era il grande assente in quanto richiamato alle armi presso un deposito a Monopoli. Ma non tardò molto a prendersi la prima (delle tante) licenza per andare a vedere il piccoletto. Il nonno intanto si era messo fuori di casa nella speranza di adocchiare “nu palumb” per il brodo alla neomamma.

Quella cantina-stalla era stata utile durante la fase finale della guerra. Dopo l’otto settembre (armistizio) molti erano i militari sbandati che si aggiravano per le nostre strade. E due di questi chiesero riparo proprio al nonno di Michele quando ancora i tedeschi imperversavano dalle nostre parti. Il nonno di Michele non ci pensò due volte e in attesa che si calmassero le acque prima li nascose con la capretta e l’asino, ma poi decise di portarseli in campagna indicandoli come nipoti bravi contadini. Inutile raccontare la felicità di questi ragazzi che convivevano con la famiglia. Solo dopo la liberazione da parte degli angloamericani i ragazzi potettero rientrare nel loro Abruzzo dopo aver abbracciato i loro salvatori. Di questi episodi se ne raccontano diversi. Di qui l‘invito a fare memoria fino a quando ci sono i nonni in grado di raccontare.

Quando arrivarono gli inglesi gli andriesi cominciarono ad avvertire il profumo della libertà ma anche quello della pipì d’oltremanica. Proprio di fronte alla casa di Michele c’era una osteria di proprietà di un certo sig. Merra. In quel periodo essa era frequentata esclusivamente dai soldati inglesi i quali avevano l’abitudine di ubriacarsi, quasi sempre con la birra. E quando non ragionavano più e avevano gli stimoli fisiologici erano soliti orinare agli angoli della piazzetta con la conseguenza che i miasmi disturbavano gli abitanti. Non poche volte gli stessi si affacciavano per rimproverarli ma dovevano farlo con calma e parole appropriate perché i soldati erano pur sempre armati. È l’altra faccia della guerra: sfidare la morte tutti i giorni non è possibile se non riesci a ottenebrare la mente.

Finita la guerra si tornò alla vita normale e per Michele non furono sempre “rose e fiori”. Finita la scuola elementare dovette misurarsi con il mondo del lavoro e il problema della fame che era permanente ma diventò drammatico nel 1956 quando una straordinaria nevicata paralizzò l’attività produttiva della città.

Quel giorno sotto il municipio c’era anche Giacomo, figlio di Giuseppe detto “Pppein u bammnid” e di Paolina Rotolo una donna molto religiosa, che quel giorno aveva pregato molto avendo paura che durante la manifestazione potesse accadere qualcosa di tragico. Infatti l’esasperazione era alle stelle. Erano giorni che in qualche famiglia non si mangiava. Già l’estate del 1955 aveva messo in ginocchio la città a causa di una perdurante siccità che aveva abbattuto enormemente il profitto dell’agricoltura già di per sé avara di frutti. Poi d’inverno c’erano stati quasi due mesi di pioggia a complicare ulteriormente le cose.

Ed ecco ora una nevicata che in Andria non si era mai vista: due metri e mezzo di neve. Per i ragazzi all’inizio fu una festa: e chi ne aveva mai vista tanta. Giocare con le palle di neve, costruire pupazzi, andare a raccogliere la neve fine e pulita sulla terrazza perché cosparsa di vin cotto (fatta di fichi secchi) diventava una leccornia per grandi e piccini, mentre la statua della Madonna dei Miracoli di Tangaro e Conversano faceva bella mostra di sé in piazza Catuma. Ma poi questo immenso manto nevoso si trasformò in ghiaccio impedendo ai braccianti per intere settimane di raggiungere le campagne. Esaurite le scorte e finiti i risparmi cominciò la fame. I proprietari terrieri erano asserragliati nei loro palazzotti, come sempre refrattari a dare una mano ai loro stessi operai. Si susseguivano le manifestazioni di piazza organizzate dai sindacati, gli incontri con gli amministratori comunali che non approdarono a nulla di concreto. La furia montava e quel giorno il sindaco Jannuzzi era a Roma a sollecitare interventi governativi. Per stemperare la tensione fu organizzato un corteo che si concluse con il ritorno in piazza municipio. Ma la gente inferocita non poteva aspettare il ritorno del sindaco e a più riprese diede l’assalto al municipio fino a quando la stessa ringhiera divelta cadde rovinosamente addosso alla folla. Un morto e diversi feriti, registreranno le cronache. Ma andò così?

Giacomo D’Amore, che era proprio sotto le scale insieme al cognato Domenico Rotolo, la vittima di cui parliamo, vide tutta la scena da vicino e, spaventato anche dalle urla dei feriti e della polizia che cercava di riportare l’ordine, lasciò la piazza e scappò a casa: “Mamì, hann acciois tatdd Mnghcc . Zio Domenico era in realtà il fratello della nonna di Giacomo, entrambi vivevano nella stessa casa con il nonno “Pppein u bammnid”.“Hanno ucciso” disse il ragazzo. A detta di Giacomo suo zio non sarebbe caduto con la ringhiera né sarebbe stato colpito da essa. Se così fosse stato anche Giacomo sarebbe stato travolto. In realtà Domenico sarebbe stato vittima di un intervento improvvido della Polizia che si era schierata a difesa del comune. Oltre ai lacrimogeni, sarebbe partito anche qualche colpo di arma da fuoco o qualche manganellata avrebbe colpito parti sensibili? Questo dettaglio sarebbe stato presente in alcuni fascicoli del tribunale di Trani poi fatti scomparire. Se vero questo racconto dei familiari perché quel travisamento della verità? Anche in questa circostanza probabilmente scattò la sindrome delle sorelle Porro? Anche allora, dieci anni prima, c’era il problema se accusare il Partito comunista in quanto tutti gli imputati erano di quella parte politica. Ma questo avrebbe scatenato una guerra civile. Di comune accordo i legali delle parti e le autorità competenti avrebbero rinunziato al risvolto politico circoscrivendo la responsabilità ai singoli attori dell’aggressione alle pie donne. Il fuggi fuggi generale quel 7 febbraio del 1956 potrebbe aver favorito un ribaltamento della verità. Certo a fin di bene, per evitare anche questa volta una insurrezione popolare. Infatti la caduta della ringhiera provocò il panico tra la folla: alcuni si diressero verso l’ospedale, racconta Michele, la maggior parte invece si diresse verso le proprie abitazioni per paura di rappresaglie o di essere convocati a testimoniare. Succedono queste cose? Qualcosa di simile accadde nel famigerato 1993 producendo un danno enorme alla città. Ma questa è altra storia. Giuseppe, figlio di Giacomo, ha chiosato il suo racconto dicendo che anche allora scomparivano fascicoli e la magistratura era politicizzata. Lo dice a me?

Giacomo, si mise poi in evidenza durante le manifestazioni sindacali che accompagnarono quelle studentesche del 1968: era chiamato cavallo pazzo nell’ambiente sindacale. Pazzi noi chiamiamo tutti quelli che non riusciamo a capire. Egli non aveva mai accettato la versione ufficiale, anche se in famiglia era vietato parlare dell’argomento. Ora vive nei paraggi di Reggio Emilia dove nei tempi passati non fece mancare il suo sostegno alle manifestazioni sindacali nelle fabbriche. Michele invece vive in Sicilia, ma delle sue peripezie torneremo nel prossimo racconto.

Nello specifico io credo che qualche giovane di belle speranze debba dedicare un po' del suo tempo per documentare questi episodi che ora sono solo nella memoria dei protagonisti, prima che questi scompaiano portando con sé la verità. A loro un invito a parlare: all’altro mondo la verità la troveremo impersonata in Colui che disse “io sono la verità”. Un pizzico di essa sulla terra non farebbe male.

Anche Michele quel giorno se ne scappò arrivando a casa tutto trafelato e spaventato. Il padre, quando seppe che era stato in piazza nonostante lui lo avesse proibito, u tavlscè bell bell. Solo il giorno dopo ritornò l’assembramento sotto il comune perché il problema della fame non era stato risolto. Questa volta il comune era presidiato dalle forze di polizia e un reparto dell’esercito. Nonostante i lacrimogeni la ressa non accennava a scompaginarsi. E fu in quel giorno che, grazie all'intervento del sindaco Jannuzzi presso il banco di Napoli, si consentì al comune di avere un prestito di 400 milioni che furono trasformati in buoni viveri messi immediatamente in distribuzione. Michele, che era presente quel giorno in piazza con il padre andò insieme a prendere i buoni e poi insieme si recarono presso una bottega di generi alimentari nei pressi di piazza sant’Agostino: pasta, farina e formaggino giallo americano. Questo avvenne per alcune volte fino a quando non si sciolse la neve. “Si sciut sotto u mancipie, voul doic ca tinn l’itè p scioie a fadghè", chiuse la vicenda il padre. E qui comincia un’altra vita per Michele, di cui parleremo la prossima volta.