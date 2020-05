“Si sciut sotto u mancipie, voul doic ca tinn l’itè p scioie a fadghè” (sei andato sotto il municipio, vuol dire che hai l’età per andare a lavorare), così il padre di Michele concluse la vicenda della neve del 1956. Appena fu possibile riprendere la circolazione bloccata dal ghiaccio, nonostante il figlio avesse poco più di dodici anni, lo avviò al mondo del lavoro e per giunta in un settore tra i più faticosi: le segherie in quel di Trani. Il padre era mastro scalpellino (nella foto il terzo seduto da destra a sinistra nella fila mediana) e quindi non fu difficile portarselo insieme. Il padre aveva partecipato al restauro di Castel del Monte a metà degli anni trenta. La vita era ancora più dura perché gli operai dormivano sul posto in una casupola a fianco della Taverna Sforza. A casa tornavano il sabato e il lunedi mattina erano di nuovo al lavoro. Michele invece si alzava presto la mattina per prendere il pullman della Tonani alle 5,30 del mattino e rientrare alle 19 dopo una giornata pesante e non poche volte gli toccava il turno di notte ed era ancora peggio. Eppure il lavoro notturno per i minorenni era severamente proibito. Ma nel lavoro le regole non le stabilisce la legge ma il mercato. Se c’è una offerta maggiore rispetto alla domanda chi ha fame è sempre perdente. A quei tempi, anche a causa del grande sviluppo edilizio promosso dal piano casa di Fanfani, le industrie marmifere di Trani ebbero un grande sviluppo. È il caso di ricordare che anche Andria beneficiò del piano casa offrendo la possibilità a molte famiglie rivenienti dalla “grotte di sant’Andrea” di avere una casa più dignitosa in viale Virgilio e viale Orazio. Motori di questa operazione furono i sindaci Jannuzzi e Marano stimolati dal prozio di Michele l’igienista Salvatore Liddo che stese una dettagliata relazione sulla impossibilità igienica delle strutture fatiscenti del centro storico. Lo studio del dott. Liddo fu pubblicato poi dall’amministrazione Jannuzzi con il titolo ”Le grotte di sant’Andrea in Andria”. La veristica descrizione di quella serie di “bassi e tuguri” diede modo a Jannuzzi di completare il disegno di riscatto: se diamo le case linde e belle e non diamo loro il lavoro è come se offrissimo “una cornice dorata per un quadro di miseria e di dolore persistenti”. Il politico deve essere anche un visionario altrimenti si riduce a fare l’amministratore. Purtroppo uno sfogo per il lavoro fu allora l’emigrazione.

Infatti, dopo qualche anno anche Michele dovette prendere atto che quella vita non era sopportabile, egli aveva altri progetti e capì subito che determinante poteva essere il coraggio e la voglia di sfidare la sorte. Ad Andria la disoccupazione era ancora altissima e gli agrari preferivano tenere incolte le terre pur di non assumere altri braccianti. Di qui le lotte sindacali di quel tempo. Cominciò lentamente a prendere corpo il flusso migratorio, prima stagionale verso la Francia per la raccolta delle barbabietole (ora assistiamo al bisogno che abbiamo noi di operai stranieri per la raccolta delle verdure) e poi in maniera più stanziale verso la Germania. Anima di questo movimento fu don Riccardo Zingaro e la sua Comunità Braccianti. L’anno scorso in occasione del ventennale della morte di don Riccardo un importante convegno di studio su questo fenomeno fu fatto saltare per pettegolezzi di strada. Ebbene anche Michele salì le scale della Comunità per chiedere di prenotare la partenza. Era riuscito ad ottenere il consenso del padre non essendo ancora maggiorenne nonostante avesse compiuto i diciotto anni (allora la maggiore età si acquisiva a 21 anni).

Bisogna ricordare che l’organizzazione di don Zingaro tutelava alla perfezione i lavoratori sia in fase di partenza, sia durante la permanenza in Germania e anche al ritorno per agevolare le pratiche di carattere sociale. Così nel giugno del 1963 le pratiche del diciannovenne Michele furono ritenute idonee e fu chiamato per la partenza. Prima però doveva sottostare alla visita medica. E così un giorno salì sul treno diretto a Napoli, dove c’era uno dei centri Emigranti per l’Europa (l’altro era a Verona). Sottoposto alle visite mediche e psicofisiche il ragazzo fu ritenuto idoneo e nella scelta dei settori di lavoro egli scelse la metallurgia. La disponibilità c’era presso la Ford Automobil, Metall Weke a Colonia sul Reno con paga settimanale di 130 marchi (160 mila lire nostre): per cinque volte quella di un operaio in Italia. La paga era appetibile anche per coloro che volevano fare l’esperienza per qualche anno e mettere da parte il gruzzoletto per farsi la casa. L’espansione edilizia di Andria esplose negli anni sessanta grazie alle rimesse degli emigranti. L’errore fu che quei soldi non furono investiti nel lavoro, ma la casa-famiglia per l’andriese è sempre stato un sogno primario. La scelta fu fortunata perché proprio a Colonia c’era una delle più importanti missioni cattoliche di assistenza agli emigranti. Don Riccardo ci andava spesso a incontrarli e si rendeva conto delle condizioni di vita e di lavoro.

Michele fu tra i più giovani a partire quel giorno. A Verona fecero sosta per la notte e partenza per Colonia il giorno dopo con un sacchetto di viveri offerto dalla Croce Rossa. Non appena arrivato a Colonia lui e gli altri operai furono sistemati negli alloggi aziendali. Nei giorni successivi frequenta un breve corso di antinfortunistica e poi viene avviato al reparto Carrozzerie per le autovetture Ford Taurus. Prima di cominciare a lavorare a ciascuno viene assegnato uno spogliatoio, il carnet dei bollini per la mensa aziendale. I turni di lavoro di otto ore erano due, entrambi diurni. Ma la cosa più significativa è che all’interno dello stabilimento si poteva accedere alla distribuzione gratuita di the al limone a volontà. Questo voleva dire partenza organizzata, quella invenzione tutta andriese che se fosse praticata oggi sarebbe più dignitoso per tutti.

Ogni squadra di lavoro era internazionale. Quella di Michele era composta da 4 pugliesi, 1 maltese, 1 jugoslavo, 2 turchi, 4 tedeschi. Superate le prime difficoltà per la lingua, in questo fu pregevole il contributo dei tedeschi che insegnarono le principali parole nelle diverse lingue e mettevano ognuno a proprio agio, si creò un ottimo rapporto amichevole con tutti pur nel rispetto della correttezza reciproca oltre che nel lavoro: diventava difficile essere lavativi o fare i furbi. A correttezza si risponde con correttezza. E Michele corrispose con la generosità della sua giovane età, facendosi voler bene da tutti tanto che i tedeschi molto spesso gli offrivano panini di segale con ottimo salame (Swarzen Brot). Lo Chef Meister ( il capomastro) conosceva bene l’Italia perché veniva ogni anno in vacanza a Riccione, per cui la conversazione era sempre agevole. Il capomastro era severo quanto necessario, ma soprattutto vigilava che durante il lavoro non si consumasse birra, il che comportava una multa consistente in busta paga. L’azienda da parte sua favoriva la socializzazione tanto che durante l’Oktober fest (la festa più importante per i tedeschi) l’azienda a turno tra i vari reparti organizzava una grande festa in un importante ristorante con cena e balli oltre che birra a volontà. Alla festa gli operai portavano anche le famiglie e non era raro che qualcuno degli stranieri, non avvezzo alla birra, si ubriacasse. Ma in questo caso non c’erano multe, anche se i tedeschi erano vigili onde evitare che Michele oltrepassasse i limiti con le ragazze tedesche. Tutto sommato costa poco creare un ambiente familiare, capace di migliorare molto anche il rendimento dei lavoratori.

Si era ambientato bene Michele, ma pima di rientrare in Italia per le ferie dopo il primo anno di lavoro, Michele fu avvisato dai familiari che era stato iscritto nelle liste di leva obbligatoria per il servizio militare e, di conseguenza, non sarebbe stato rinnovato il passaporto. Pertanto egli fu costretto a inviare la lettera di dimissioni alla fabbrica. Pensava di essere rimproverato dall’azienda e invece si vide arrivare una lettera di commiato con tanto di ringraziamento per la buona condotta sempre tenuta sul lavoro, l’assegno di liquidazione e il libretto dove erano state correttamente segnati tutti i versamenti (le famose marchette) all’Inps ai fini pensionistici. Si era conclusa questa vicenda lavorativa durata solo un anno che però lasciava il segno tra gli amici rimasti in Germania e tanta nostalgia. Mai sul posto di lavoro era stato trattato così bene.

Quanta differenza quando dovette riprendere il lavoro nella segheria a Trani. Per fortuna durò poco perché prima di Natale gli giunse la cartolina che gli ordinava di prendere servizio il quattro gennaio 1965 presso la scuola allievi sottufficiali a Roma quale comandante di squadra autotrasporti logistica e istruttore di scuola guida. Dopo sei mesi intensi di corso Michele fu assegnato all’autogruppo della Divisione Corazzata “Centauro” di Novara. Quindi nel 1972 fu trasferito a Messina alla brigata Meccanizzata “Aosta”. La terra siciliana lo sedusse e lì è rimasto anche mettendo su famiglia dove vive ancora in congedo in riserva. Ogni cambio di direzione nella vita può nascondere una sorpresa. “Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci, ci saremmo sorpresi di noi stessi”. Thomas Edison

Nota biografica: Michele ebbe come testimone di battesimo lo zio, il prof. Salvatore Liddo, appena rientrato dall’Africa dove aveva rischiato di essere fatto prigioniero dagli inglesi dopo la misera conclusione della campagna d’Africa dell’esercito italiano. La moglie di Salvatore era Maria Musaico, il cui fratello è stato il padre della prof.sa Antonietta Musaico, recentemente scomparsa. La comune passione per la storia di Andria ha fatto modo che il primo (Salvatore Liddo) risanasse il centro storico e la seconda (Antonietta Musaico) salvasse la tradizione letteraria della città. A entrambi la riconoscenza del popolo andriese.