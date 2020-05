"CutCut", studenti dell'Itis "Jannuzzi" inventano app innovativa e vincono una gara regionale

Che sia un'ottima scuola è risaputo, lo certificano perfino le classifiche annuali a livello nazionale: ieri è giunta un'ulteriore conferma della qualità eccellente della formazione in termini di idea d'impresa e innovazione. Parliamo dell'Istituto Tecnico Industriale "Jannuzzi" di Andria, che ha portato ben 14 "squadre" alla gara "Impresa in azione", il programma di JA Italia sviluppato in collaborazione con il partner territoriale Sprint Lab.

E non poteva che vincere a mani basse tra premi e menzioni speciali: infatti si è classificato al 1° posto del Panel B del Contest regionale "CutCut JA", della classe 5 BI dell’I.T.I.S. "Sen. O. Jannuzzi", una piattaforma che semplifica la prenotazione di servizi di acconciatura, mentre hanno ricevuto una Menzione speciale "Elia JA", della 5^ CI, un'app che permette agli utenti di mettersi in diretto contatto con esperti certificati, e "FullBus JA", della 5^ BI , un'app che riporta in real time la posizione dell’autobus e il numero di persone presenti su di esso.

Ora la mini impresa "CutCut" parteciperà alla finale nazionale #bizfactory20 che si terrà il prossimo 5 giugno.

«La mission del team - scrivono i cinque componenti della squadra vincitrice - è rappresentata dalla nostra volontà di rivoluzionare il modo con cui ci approcciamo ai servizi resi dai professionisti, in particolare nel settore dei servizi alla persona. Sarà sicuramente capitato a tutti di chiedersi il perché dobbiamo perdere tempo in una sala d’attesa o prenotare tramite una telefonata per poi segnarsi l’appuntamento su un post-it. Ma ora, col necessario social distancing, quella che era una opportunità per chi ha poco tempo diviene una imprescindibile necessità. Vogliamo fornire ai nostri clienti strumenti innovativi con cui sbarazzarsi di inutili attese, sfruttare al meglio il proprio tempo e poter essere serviti in un ambiente rispettoso del distanziamento sociale. Da qui, il nostro motto: let’s CutCut your wasted time!».

«Abbiamo affrontato una gara condizionata dalle contingenze, è vero - commenta il prof. Cosimo Giovine, mentore delle squadre insieme ad altri colleghi -. Ma per noi l’emergenza sanitaria non c’è stata, perché ha prevalso la forte determinazione che abbiamo messo nello sviluppo dei nostri progetti. Avevamo un obiettivo importantissimo, la partecipazione alle fiere in Austria e Lituania, frustrato dal divieto di viaggiare. Non ci siamo arresi e abbiamo cambiato in corsa tutta la preparazione, retrocedendo dall’inglese all’italiano, soffrendo cali di motivazione, adattandoci a una competizione virtuale.

Il team di CutCut aveva sviluppato un servizio più vicino al narcisismo tecnologico che a un’esigenza reale, quando improvvisamente quest’ultima è diventata impellente. Questo è stato il punto di svolta del percorso dei ragazzi, i quali hanno saputo affrontarlo con sicurezza e professionalità, confermando poi queste qualità davanti ai giudici, dimostrando che l’ITIS Jannuzzi non produce solo quantità, ma straordinaria qualità».

Ai nostri ragazzi un grande "In bocca al lupo" per la finale nazionale.