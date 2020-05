“Appartenersi. Tra Scuola e Società”: venerdì 29 maggio torna il Primo Annuncio del Msac

Dopo il VI Congresso diocesano vissuto il 25 gennaio scorso, durante il quale sono stati presentati i progetti per il prossimo triennio ed eletti i nuovi segretari, il Msac Andria “Alberto Marvelli” torna a promuovere momenti di riflessione e confronto rivolti a tutta la componente studentesca andriese.

Non mancherà, anche quest’anno, l’appuntamento con il Primo Annuncio. È “Appartenersi -tra Scuola e Società-” il titolo dell’evento, organizzato in collaborazione col Settore Giovani di Azione Cattolica. Un’esperienza, quella del Primo Annuncio, ormai affermata, ultra decennale, promossa annualmente nel mese di maggio.

I ragazzi, questa volta, si interrogheranno, quindi, sul tema dell’appartenenza, declinandolo su più fronti: dalla scuola alla società, dalla famiglia alla parrocchia, cogliendo spunti di riflessione riguardo tutti quegli aspetti della vita che interessano loro più da vicino.

Un percorso affascinante da compiere con due compagni di viaggio speciali: Giancarlo Visitilli e Don Mario Diana. Visitilli è scrittore, docente di Lettere, giornalista di Repubblica e fondatore della cooperativa sociale “I bambini di Truffaut” (Bari). È autore dei libri “E la felicita, prof?” e “La pelle in cui abito”. Don Mario, invece, è Assistente nazionale del Movimento Studenti di AC. Ospiti di rilievo, dunque, da sempre impegnati nel sociale, uniti da un filo conduttore: il senso di appartenenza verso la propria terra, le proprie comunità, le formazioni sociali nelle quali si prendono costantemente cura dei più deboli o si impegnano per la crescita sana e vigorosa dei più giovani.

L'emergenza sanitaria ancora in atto non permetterà ai ragazzi e ai propri ospiti di incontrarsi dal vivo. Per questo, si avvarranno degli strumenti che, in questo tempo di pandemia più che mai, hanno permesso di ridurre, seppur virtualmente, le distanze: i social media. La webinar, infatti, verrà trasmessa sulla pagina FB del Msac Andria e sul canale YouTube dell’Ac diocesi Andria, a partire dalle ore 19.30.

Un’occasione, dunque, per ritrovarsi e ripartire con lo spirito intraprendente e ambizioso di sempre, in un periodo in cui il Movimento Studenti di Azione Cattolica ha giocato un ruolo fondamentale nel dialogo tra il Ministero dell’Istruzione e il Forum delle Associazioni Studentesche. Un’occasione per rimarcare l’importanza dell’essere studenti attivi, che si sentono appartenenti e responsabili. Che cercano quotidianamente il cambiamento, nell’oggi quanto nel domani.