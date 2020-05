Da 422 anni Andria onora la Madonna dell'Altomare

Si rinnova, anche quest'anno con una programmazione del tutto insolita a causa delle disposizioni nati contagio, l'appuntamento per i festeggiamenti della "mamma celeste".

La forte devozione nei confronti della “Madonna sulla barca” cominciò dal 1598, quando si verificò un miracolo, nel luogo dove ora sorge la chiesa, ubicata fuori dalle mura cittadine. Qui, una bambina, che cadde in una cisterna, fu ritrovata, dopo tre giorni di ricerche, in piena salute e sostenuta dall’immagine della Madonna sopra il livello dell’acqua.

La bambina non appena fu salvata raccontò di essere stata accudita proprio dall’immagine di Maria. Da qui, detta immagine fu denominata “Madonna dell’Altomare”, proprio per essere stata ritrovata al di sopra dell’acqua.

Dopo tre secoli, gli andriesi chiesero l’incoronamento della Madonna e, infatti, nel 1899 all’immagine furono aggiunte una corona, una rosa, una croce e un libro.

Quest'anno, in un clima surreale, la festa della Madonna dell'Altomare non vedrà la classica processione chiamare a raccolta migliaia di fedeli. Sarà invece occasione per pregare più intimamente con la madre celeste e chiederle protezione per tutti i "cittadini del mondo".



Questi gli appuntamenti religiosi in corso:

Novena alla Madonna 29 maggio

ore 6,30: S. Messa con riflessione mariana nel mese di Maggio. Alle ore 8,40 la riflessione quotidiana sarà trasmessa su Amica 9 (canale 91) sulla rubrica "O dolce Madre"

ore 8,30: Rosario

ore 9,00: S. Messa

ore 18,00: Liturgia mariana per i ragazzi dell'iniziazione cristiana

ore 19,00: S. Messa

ore 20,00: Liturgia mariana comunitaria. Si raccoglierà l'olio per la lampada votiva alla Madonna

ore 21,00: momenti di preghiera animati dai gruppi parrocchiali





Giovedì 28 maggio

SS. Messe: ore 6,30/9,00

ore 19,30: Messa crismale in Cattedrale (soppressa la Messa vespertina e la liturgia mariana)



Domenica 31 maggio - solennità di Pentecoste

SS. Messe: ore 7,30 chiesa Carmine

ore 8,30: chiesa Altomare

ore 9,30: chiesa Carmine

ore 10,30: chiesa Altomare (in diretta su Telesveva canale 17)

ore 19,00 chiesa Altomare con accensione della lampada votiva alla Madonna



Lunedì 1 giugno - memoria di Maria Madre della chiesa

SS. Messe: ore ore 6,30/8,00/9,30/11,00/19,00

ore 20,00: Veglia mariana con incoronazione della Madonna



Martedì 2 giugno Festa della Madonna dell'Altomare

Le sante messe saranno celebrate nell'oratorio parrocchiale (ingresso in via Bottego, 20) e gli ingressi saranno aperti 15 minuti prima di ogni celebrazione

SS Messe: ore 6,00/7,30/9,30/10,30



Mercoledì 3 giugno - Giornata del Magnificat

SS. Messe: ore ore 6,30/8,00/9,30/11,00/19,00