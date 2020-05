"Fuoriclasse" ospita Roberta Gentile e Dorian Nox

Fuoriclasse, la nuova striscia “live” del lunedì sera targata Andrialive.it in cui si alterneranno graditi ospiti locali che si distinguono per essere dei veri fuoriclasse… di questi tempi sembra anche fuori luogo pronunciarla soltanto la parola “classe”. In tempi di formazione a distanza, del “meglio dentro che fuori”, ci piace immaginare un momento tutto intimo, ma anche condiviso in streaming, il lunedì sera alle ore 21. Quando la giornata volge al termine e inizia la prima sera della settimana. Quando il prossimo week end sembra irraggiungibile e le cose da programmare, da fare e da pensare possono aspettare, vi invitiamo ad un approfondimento su questioni che riguardano la musica, la cultura e le cose belle...

Ecco, abbiamo scelto il lunedì per mettere un po’ di verve al giorno della “luna”.

Per questo primo appuntamento ospitiamo Dorian Nox e Roberta Gentile per parlare dei loro progetti discografici, dello stato di salute della musica ai tempi del covid e di quanto bene fa ascoltarla.