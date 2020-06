Rigorosamente tre le Feste Finali di Confabulare – Libri fuori dagli scaffali, il progetto annuale attivo a Ruvo di Puglia dal 2012, dedicato ai giovani lettori dai 9 ai 17 anni, conclusosi con la premiazione delle classi partecipanti alle Gare di Lettura.

Tre incontri con gli autori dei libri tema delle gare che si sono svolti on line e che, abilmente condotti da Marianna Ezia Di Muro e Giacomo Dimase, hanno confermato il grande e trascinante entusiasmo nella promozione del valore della lettura per le fasce più giovani.

Data la situazione sanitaria epidemiologica, quest’anno il progetto si è trasformato in Confabulare On Air per offrire, sui propri canali social, un ricco palinsesto giornaliero di consigli di lettura e scrittura, proposte cinematografiche per ogni fascia d’età, letture animate e video incontri in diretta streaming con alcuni dei più amati autori della letteratura per ragazzi.

Inserito anche nel programma de il Maggio dei libri, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura - Mibact, Confabulare On Air ha coinvolto più di 100 scolaresche di otto diversi Comuni pugliesi (Altamura, Andria, Casamassima, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani), in rappresentanza di 16 diverse Istituzioni Scolastiche, per un totale di oltre 2500 studenti.

Oltre 1000 gli studenti coinvolti nelle Gare di Lettura.

Divisi in tre fasce di partecipazione – V elementare e I media, II e III media, Biennio di scuola superiore – dopo la lettura, gli studenti si sono cimentati su cinque tracce di gioco da elaborare sulle tematiche dei libri loro assegnati: Collage di foto, Componimenti narrativi e musicali, Creazioni artistiche, Realizzazione di video.

Ieri nel pomeriggio si è svolta, in modalità Premiere su Youtube, la finale della gara che ha decretato i vincitori della competizione per il biennio delle superiori e per gli studenti della classe 1^AE dell'Itis "Jannuzzi", guidati dalla docente di Lettere Angela Maria Tondo, c’è stata una sorpresa: la classe ha vinto il premio come miglior fumetto realizzato nell’ambito della 3a traccia – “Salvo, tocca a te”.

Ecco come i ragazzi raccontano la loro esperienza e le emozioni legate all’evento finale della gara e alla loro vittoria:

«Sono entrato - racconta Gianluca Lomuscio, studente tranese - nella videochiamata con la mia classe in preda all’ansia e…non mi sarei mai aspettato che il mio lavoro potesse far vincere la mia classe. Di sicuro mi sono impegnato per poter fare il mio meglio e, inaspettatamente, sono riuscito ad ottenere quello che volevo. Non ho fatto il disegno perché “la prof mi ha detto di farlo”, ma io ho voluto partecipare a questa sfida, poiché mi ha da sempre incuriosito.

Durante la visione del video, nel momento in cui ho sentito il nome della mia scuola e della mia classe e ho visto il mio fumetto apparire, ho provato un’incontenibile felicità. Sapevo di aver dato il massimo, ma non speravo di vincere! Non è una vittoria vera e propria dal punto di vista del concorso, ma io la considero come tale».

«Alle 16.00 - aggiunge Riccardo Lorusso, studente andriese - circa è iniziata la diretta di Confabulare con lo scrittore del libro Ladro di giorni, Guido Lombardi. Dopo un quarto d'ora il presentatore ha annunciato i nomi delle classi vincitrici delle varie tracce. Noi abbiamo vinto in una delle cinque categorie. All'nizio non avevo capito bene di che traccia si trattasse, mi interessava unicamente che fosse stato pronunciato il nome della nostra classe. I fumetti sono stati disegnati dal nostro compagno Gianluca Lomuscio e devo ammettere che sono stati realizzati con impegno e soprattutto con tanta pazienza.



Sentivo dentro di me che avremmo primeggiato sicuramente in qualcosa, perché ci siamo dedicati molto a questa competizione e siamo riusciti ad essere distanti ma uniti, soprattutto uniti. Seppur la vittoria finale non l'abbiamo portata a casa, sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto non tralasciando nessun dettaglio. Ciò significa che l'anno prossimo, se dovessimo partecipare, saremo più agguerriti e più determinati di quest'anno. Nessun rimpianto, ma tanta contentezza per l'importante risultato ottenuto. Spero che questo sia il primo obiettivo raggiunto di una lunga serie e non mi dispiacerebbe vedere trionfare la nostra scuola, l'ITIS O. Jannuzzi, in questa competizione anche con una classe diversa dalla nostra».

Video disponibile: https://youtu.be/AJxLPIyM9PI