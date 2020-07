Alzarsi ogni mattina prima dell’alba non è cosa semplice, ma ci fu un tempo in cui a Ciacind accadeva ogni giorno perché faceva u frnoir: tutti i pomeriggi sul tardi egli si faceva il giro delle clienti tradizionali per chiedere se avessero intenzione di fare il pane e la mattina presto passava a distribuire le tavole sulle quali le donne depositavano le pagnotte di pasta e poi ripassava e ritirarle. Era una fatica enorme, anche perché il poveretto si industriava a portare in una volta almeno tre tavole per non fare avanti e dietro. Egli per la verità si era peritato a stabilire i turni in modo da lavorare ogni giorno per famiglie vicine tra loro.

Anche Sabbel si alzava presto la mattina, ma era più fortunata: aiutava il marito a vestirsi, gli serviva un po' di caffè d’orzo (per i giovani avverto che era una specie di brodaglia zuccherata) e quando lui andava via lei tornava a letto. Ma una volta alla settimana toccava anche a lei rimanere in piedi per fare il pane. Per la verità il suo lavoro cominciava dalla sera precedente quando faceva il pastone con u crscend (che coltivava per l’intera settimana – oggi lo chiameremmo lievito madre) per cui la mattina lo trovava ben lievitato e quindi il suo compito era quello di fare le pagnotte, un segno di croce sopra e aspettare che passasse il fornaio al quale poi faceva la solita raccomandazione: che poi le peso le pagnotte. Parole al vento perché la Sabbell sapeva che il fornaio avrebbe rubato un pugnetto di pasta da ogni pagnotta per fare il pane per la sua famiglia mentre il Ciacind sapeva che la donna non avrebbe pesato nulla, limitandosi quando arrivava il pane caldo a dire: sì arrbboit, ih? E il fornaio incassava i pochi spiccioli biascicando un “bongiorn, Sabbè,” e andava via.

La famiglia del fornaio aveva in dote sei figli e gli spiccioli che riceveva Ciacind non erano sufficienti per le spese che doveva sostenere: il furtarello serviva ad arrotondare. Motivo per il quale il figlio maggiore, Ciccill, andò subito a lavorare con il padre prima al forno poi a raccogliere le tavole con le pagnotte. Il ragazzo fu più fortunato del padre perché riusciva a farsi benvolere dalle donne, anche per un misto di compassione da parte delle stesse per il lavoro pesante a cui Ciccill si sottoponeva tutti i giorni. A Sabbell piaceva il ragazzo per i modi e la forza che dimostrava. Avendo anche lei una figlia della stessa età alla signora cominciarono a venire fantasie su un possibile matrimonio tra la sua ragazza e il figlio del fornaio: vò, almein r poin nan avà manghè. Astuta la donna con delle scuse molte mattine costringeva la figlia ad alzarsi presto e lasciava a lei il compito di consegnare la tavola a Ciccill. E così i due ragazzi aprirono reciprocamente gli occhi e con il consenso dei genitori finalmente si fidanzarono. Per la famiglia di Sabbell fu come vincere un terno al lotto: intanto il loro pane non perdeva più peso e poi molto spesso il ragazzo portava qualche focaccina o un po' di taralli rubacchiati allo stesso modo. La fortuna era nelle piccole cose e di esse ci si accontentava.

Durante il fidanzamento, però, entrambi i ragazzi furono assaliti dal dubbio: fare questa fatica ogni giorno e per tutta la vita non sembrava piena di fascino, motivo per il quale decisero di tentare altre soluzioni per avere una vita più tranquilla e serena. E qui entra in scena il parroco. A quei tempi (seconda metà anni cinquanta) il sacerdote era veramente il confessore che assecondava ogni desiderio dei fedeli: lui voleva l’elenco dei peccati, i fedeli invece volevano qualcuno con cui confidarsi, al quale raccontare le proprie miserie ma anche le proprie gioie. E il sacerdote paziente ascoltava, anche quando il racconto non era pertinente. Non a caso egli dopo aver amministrato i sacramenti (matrimonio, prima comunione, battesimo ecc.) partecipava alle feste in casa. Il sacerdote era “parte” delle famiglie, anche di quelle apparentemente più lontane dalla Chiesa. Quando Sabbell raccontò di quei due ragazzi che volevano cambiare vita il sacerdote disse che quel desiderio oltre che legittimo era anche giusto.

Anche la politica a quei tempi ascoltava il prete, soprattutto all’epoca delle votazioni il sacerdote era corteggiato e lui aveva sempre qualcosa da chiedere per il bene della parrocchia e dei parrocchiani. Nulla di imbarazzante: era un semplice interessamento per la soluzione dei problemi di comune interesse e anche la raccomandazione per un posto di lavoro rientrava tra le cose possibili. Adesso per fortunati sacerdoti non sono più grandi elettori e quindi non più ossequiati come un tempo dai candidati. Frequentava la parrocchia il futuro presidente della Confcommercio Giuseppe De Mucci che diventerà poi anche consigliere comunale. De Mucci sarà eletto nelle liste della DC proprio in qualità di presidente dei commercianti. Era importante per il partito avere la presenza in lista dei rappresentanti dei commercianti, degli artigiani, dei coltivatori diretti, ecc. perché garantivano i consensi delle categorie ma nello stesso tempo offriva loro il diritto di tribuna in Consiglio comunale e di conseguenza costringeva lo stesso consiglio ad occuparsi delle loro problematiche. Lo stesso accadeva anche nella lista del PCI con le stesse associazioni di categoria ispirate dalla sinistra. A volte erano proprio queste associazioni a determinare gli organigrammi dell’esecutivo: il sindaco e gli assessori venivano scelti dal Consiglio comunale e il sindaco non era il padrone del vapore ma l’umile esecutore delle scelte fatte dagli organi collegiali. I cittadini votavano il programma dei partiti e i rappresentanti di categoria erano le sentinelle che vigilavano sulla sua attuazione. Partiti e sentinelle erano riconoscibili e alle successive votazioni il giudizio era impietoso, anche sugli uomini.

De Mucci all’epoca dei fatti era un semplice commerciante che aveva un negozio di generi alimentari proprio ai piedi della chiesa delle Croci: era il tempo il cui la pasta si vendeva sfusa e le persone facevano la spesa con il quaderno sul quale si segnavano i prodotti comprati e i relativi costi e alla fine della settimana o del mese si andava a pagare. De Mucci era persona amabile, conosceva i suoi clienti uno per uno e di loro sapeva tutto. Era sempre disponibile e non poche volte si fermava a parlare dando consigli su questioni di varia umanità. Per questo quando gli toccherà intervenire in consiglio comunale parlerà con competenza sulle diverse problematiche. Il consigliere comunale era veramente il portavoce del popolo e siccome era conosciuto dai suoi elettori il giudizio poi era sempre severo. Il vostro narratore lo ricorda con piacere perché da piccolo andava a fare la spesa con l’elenco in mano e alla fine ci scappava sempre qualche caramella perché ero un chierichetto e lui la parrocchia la frequentava.

De Mucci faceva già parte dell’associazione dei commercianti ed era tra i più attivi dei soci e anche in politica aveva modo di far sentire la sua voce. Il parroco racconta a De Mucci il desiderio della coppia, che egli già conosceva perché il ragazzo forniva il pane al suo negozio e la famiglia della ragazza era sua cliente, quindi sapeva delle loro capacità. Per questo suggerì loro di aprire un negozio di alimentari, purché fosse distante dal suo. Lo disse con prudenza onde evitare quella concorrenza che poteva essere nociva soprattutto per loro. A De Mucci infatti non faceva problema l’altro negozietto di alimentari che era a cento metri da lui. Ottenuto l’impegno a mantenere la distanza (spesso il negozio si realizzava nell’androne dell’abitazione) il futuro presidente della Confcommercio aiutò i due ragazzi per tutte le pratiche, li mise in contatto con i fornitori, insomma li aiutò ad avviare la loro avventura di vita. La collaborazione di persone per bene, quando la solidarietà verso gli altri era stile di vita e non solo proclama per i giorni di festa, dava sempre buoni frutti. Il nuovo negozio fece fortuna e non scalfì la clientela di De Mucci. Mise in crisi però il vostro narratore che dovette scegliere tra il nuovo negozio a pochi metri da casa e le caramelle di De Mucci. Per fortuna il pendolo della vita ci portò poi ad abitare proprio dietro la chiesa delle Croci e il dilemma fu finalmente sciolto: intanto ero diventato grandicello e dicevano che le caramelle facevano cadere i denti e don Ciro, il parroco, diceva che mangiare molte caramelle era peccato: insomma una congiura.

Avviato il negozio con buone soddisfazioni i due ragazzi decisero di sposarsi. Tuttavia dovettero rinunciare alla festa perché della ragazza si notava molto il pancino, motivo per il quale il parroco decise che la messa di matrimonio doveva celebrarsi all’alba (e meno male che era estate) per non dare scandalo. Tuttavia il matrimonio ebbe fortuna perché i due ragazzi erano sempre insieme sia nel negozio che a casa e se Ciccill prendeva confidenza con qualche cliente lei lo fulminava con gli occhi. In ogni caso era tranquilla: lo marcava così stretto che il marito poteva fantasticare solo davanti al televisore (il primo che potettero comprarsi) quando dall’Inghilterra arrivarono le minigonne. Fantasie pudiche perché il televisore era in bianco e nero e nemmeno necessarie perché la moglie stando vicino a lui fioriva sempre di più.