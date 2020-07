Dall’arte al gioco, il Museo del Giocattolo e il Museo Diocesano si raccontano

Dall’arte al gioco è un itinerario guidato dedicato alle famiglie e ai bambini, organizzato dal Museo del Giocattolo in collaborazione con il Museo Diocesano “San Riccardo”.

Dal 24 al 31 luglio 2020, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 i due Musei offrono un percorso inedito che attraversa la storia e le tradizioni della città, mettendo insieme due elementi molto importanti per la crescita dei bambini: arte e gioco.

Arte e gioco rappresentano un connubio estremamente stimolante, soprattutto se inserito in un itinerario visivo ed esperienziale. I visitatori, in particolare i più piccoli, potranno così avvicinarsi a queste due dimensioni in modo originale e fortemente collegate con la storia della città di Andria e le sue tradizioni.

Il Museo del Giocattolo nasce, infatti, come luogo della memoria per raccontare le infanzie di ieri e di oggi, attraverso i manufatti di artisti e artigiani locali. A questo si aggiunge la ricchezza narrativa e culturale del Museo Diocesano, che conserva la parte più rilevante del patrimonio artistico della città di Andria. Al suo interno vi sono testimonianze che vanno dal Medioevo al Quattrocento, dal Cinquecento all’Età barocca e dall’Ottocento al Novecento.

Fine ultimo di tale iniziativa è contribuire alla crescita del territorio e alla promozione del suo patrimonio, partendo dalle famiglie e dai più piccoli. Per parteciparvi è necessario prenotare la propria visita tramite i seguenti contatti.