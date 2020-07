"Amar...si" in memoria di Francesco Di Niccolo

L'evento Amar..si organizzato dalla rete social Artistica-menti Andria, dalla Lilt sezione provinciale Bat, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Andria, sospeso a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus nel mese di marzo, si terrà giovedì 30 luglio 2020 dalle ore 20.

Cambia la location, come da disposizioni, non più l'auditorium terzo circolo "Riccardo Cotugno", ma l' oratorio parrocchiale della parrocchia SS. Trinità, scelta per essere stata la parrocchia di origine della famiglia di Niccolo e per la sua posizione strategica rispetto ai paesi limitrofi.

Il mese di marzo era stato individuato contestualmente alla settimana di prevenzione oncologica LILT e nella ricorrenza della morte del poeta Di Niccolo. La scelta del 30 luglio coincide invece con la nascita del compianto poeta andriese.

Perchè Amar..si?. Il titolo della serata è dedicata alla Bellezza, all'Amore verso gli altri, ma anche verso se stessi, con il ricordo speciale del poeta, saggista, filosofo, autore, giornalista, Francesco Di Niccolo (Andria, 30 luglio 1979- 8 marzo 2011) attraverso letture di alcune sue poesie inno alla donna, all'amore, alla bellezza, con interpretazione di Domenico Tacchio e Sabino Matera. In sequenza e parallelamente alla lettura su schermo un video artistico realizzato da Ricarda Guantario e dalla docente vocal Lycia Gissi, con le opere pittoriche selezionate dalla pittrice Ricarda Guantario.

Le testimonianze della LILT, Lega Italiana Tumori, con la sezione provinciale BAT, la prevenzione oncologica, il progetto di tangoterapia nel nosocomio di Barletta, con l'esibizione di tango, renderanno suggestiva la serata, in quel SI alla vita che è recupero della bellezza del corpo perduta o sfregiata o in un certo qual modo annebbiata dal tumore.

Infine la performance musicale del duo acustico SOL Duo Voce Annamaria Carrieri, chitarra violoncello Daniele Lamarca con un repertorio internazionale sul tema dell'amore, cade a pennello in questo tempo in cui sentiamo la necessità del contatto fisico, della presenza affettuosa, degli scambi del vivo, delle relazioni precluse della pandemia, che ancora ci tiene sotto scacco.

Bene, Amar..SI come primo evento diventi allora il simbolo della rete Artistica-menti Andria, nata su facebook e instagram l'8 dicembre 2019 con l'intento di coordinare quanti in città si occupano di arti e cultura associazioni, enti, privati, di associare il mondo dello spettacolo, fornendo un calendario di eventi e opportunità di visibilità e conoscenza degli artisti del territorio. Con l'augurio che ogni rosa – simbolo del tango, della passione- egregiamente disegnata da Formule Creative Gianni Lopetuso, possa assurgere a simbolo delle nostre relazioni interrotte, in attesa di un domani migliore.