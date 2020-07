Si rinnova l’appuntamento estivo della scuola creativa di Andria “Tutt’altro” con una cena di mezza estate all’aperto, nella loro sede ubicata nel cuore del polmone verde della città federiciana. Sotto un tetto fatto di lattine, “Lattin lover”, e su di un tavolo di legno al cui centro cresce del fresco basilico, “Colto e Mangiato”, realizzati entrambi degli stessi ragazzi, alcuni giovani volontari legati al progetto servono la cena.

In occasione del corso di giornalismo a cui hanno partecipato 12 ragazzi grazie anche al prezioso intervento della nostra redazione (AndriaLive) e di altri amici professionisti nel settore della comunicazione, i bambini invitano i propri genitori a cena con la metafora di «dare acqua alla radice per nutrirla», come spiega il direttore dell’associazione, l’insegnante Francesco Merra.

Una cena essenziale realizzata anche grazie ai prodotti dell’orto: frutto di uno dei tanti laboratori che contraddistinguono la scuola di creatività dell’ ass.Tutt’altro. Intermezzo felice, tra una portata e l’altra, sono le letture degli articoli dei piccoli giornalisti alle prime armi.

«La famiglia è la patria del cuore»; «La vera magia è credere in se stessi». Le tematiche affrontate sono tra le più disparate e ciascuna supportata dalle citazioni di grandi personaggi della storia, confrontate e dibattute durante le lezioni grazie al prezioso contributo del maestro Alessandro Falcetta. Non solo le parole usate mostrano una spiccata originalità, ma anche attualità: in questi mesi di lockdown la modalità della lezione a distanza ha dato buoni frutti; le lezioni si sono realizzate regolarmente e non hanno spento l’entusiasmo piuttosto lo hanno alimentato. La pandemia, il tempo sospeso, hanno acuito la sensibilità e l’introspezione dei piccoli "giornalisti". Quella che oggi è una sana passione domani per alcuni di loro potrà diventare un mestiere. Ad ogni modo saranno loro gli uomini e le donne che domani contribuiranno a rendere migliore, con la forza delle parole a dell’analisi critica, il mondo che abitiamo. A tutti loro va il nostro in bocca la lupo.

Mancano solo due mesi alle elezioni amministrative e i ragazzi del corso hanno le idee chiare sul messaggio da rivolgere ai candidati alla guida della nostra città. Lo fanno citando Winston Churchill: «Il politico diventa uomo di stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni».