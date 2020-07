"Sussidiario della giovinezza illustrato", domani al via la mostra temporanea nel Museo Diocesano

Liste d’attesa e assistenza territoriale, nella Bat si riunisce cabina di regia con Asl e sindacati

Attualità

In alcune discipline, si evidenziano le maggiori sofferenze in termini di tempi come per la Neurologia, la Gastroenterologia, l’Endocrinologia, la Cardiologia, l’Oculistica e la Diagnostica per immagini