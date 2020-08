"Andar per Mercati e Conventi", la visita guidata con degustazione di ArtTurism

Si terrà venerdì 7 agosto 2020 la visita guidata con degustazione finale denominata "Andar per mercati e Conventi" che condurrà i partecipanti alla scoperta di mercati storici e rionali ed annessi ex conventi. Alla fine del tour guidato degustazione della tipica merenda contadina: pane, olio tassativamente extravergine di oliva della cultivar coratina, e pomodoro.

Un connubio perfetto per un'estate ormai in pieno clima vacanziero e per un'iniziativa inserita nel cartellone di "Sogni nelle notti di mezza estate", programma promosso dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, giunto alla sua XVI^ edizione.

«Condurremo curiosi, appassionati di arte e cultura, ma anche turisti alla ricerca di novità, viaggiatori in trepidante attesa di vivere emozioni ed esperienze insolite, alla scoperta del mercato storico di Sant'Agostino e dell'omonimo ex convento, del mercato rionale sito in Via De Anellis, con la sua antica piazza del pesce, dove, giungendo fino a Piazza Duomo, sorgeva il convento delle Benedettine» ha dichiarato la vicepresidente dr.ssa Angela Ciciriello.

I mercati, da sempre, rappresentano centri economici, ma anche luoghi di aggregazione sociale. I mercati rionali di Andria costituiscono un tassello importante dello spaccato storico della storia di Andria. L'itinerario mira proprio a farne conoscere la fondazione e l'evoluzione fino ai giorni nostri, una narrazione che esula dai soliti contesti artistici a vantaggio di luoghi inediti.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale ArtTurism – Arte, Cultura, Territorio in collaborazione con la cooperativa sociale Puglia Social Club. L'appuntamento è fissato alle ore 19:00 in Piazza Vittorio Emanuele, dura 2 ore inclusa la degustazione.

Per partecipare è necessario prenotare ai seguenti recapiti telefonici: 392/6948919 o 331/5851859.