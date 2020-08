Al via le selezioni per il corso ITS sull'innovazione tecnologica in agricoltura

Al via le procedure di iscrizione alla selezione per il corso ITS “Tecnico Superiore nell’applicazione di tecnologie 4.0 nelle filiere agroalimentari”, la cui possibile sede di svolgimento sarà l'IISS "“R. Lotti – Umberto I” in Via Cinzio Violante, 1/Piazza San Pio X. Il percorso di studi mira a fornire conoscenze e competenze in merito a strumenti e strategie che consentiranno all’azienda agroalimentare di impiegare in maniera sinergica e interconnessa tecnologie avanzate, con lo scopo di rendere più efficiente e sostenibile le filiere agroalimentari. L’ambito di applicazione nel comparto agroalimentare si baserà su: trasferimento di conoscenze sui sistemi di georeferenziazione; applicazione di sensori prossimi e remoti per l’elaborazione di mappe di monitoraggio; utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni; utilizzo e applicazione di macchine a rateo variabile; adozione di tecnologie digitali per la tracciabilità dei dati. Il Tecnico Superiore formato sarà una figura chiave per la transizione al digitale delle imprese del settore agroalimentare del territorio.

L’Esperto formato potrà svolgere attività di lavoro dipendente presso aziende di produzione delle filiere agroalimentari, aziende impegnate nello sviluppo di innovazioni tecnologie a supporto delle produzioni agricole ed alimentari, società specializzate sui temi dell’integrazione ed automazione a supporto delle industrie agroalimentari. Nei medesimi scenari potrà svolgere attività di consulenza in imprese che applicano le innovazioni tecnologiche per la produzione agricola ed alimentare.

Il bando sarà pubblicato all’albo e sul sito web ufficiale della Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore, Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia

presso la sede legale a Locorotondo o telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 - Tel. 080/4312767 - Mobile 346.1816334

al seguente indirizzo e-mail: segreteria@itsagroalimentarepuglia.itGli uffici saranno chiusi dal 14 al 18 agosto 2020.

La selezione consisterà in prove scritte (test a risposta multipla), in un colloquio e nella valutazione del Curriculum Vitae.

Il test a risposta multipla avrà il fine di accertare i requisiti minimi per l’accesso ad un canale formativo di livello post secondario, così come previsto dal d.P.C.M. del 25 gennaio 2008. Saranno valutate conoscenze di cultura generale, inglese, informatica ed aspetti generali riguardanti il sistema agroalimentare.

Le prove scritte dovranno essere sostenute anche da coloro in possesso di certificazioni attestanti conoscenze/competenze di informatica e di inglese. Per la prova scritta saranno attribuiti max 45 punti.

Obiettivo del colloquio sarà quello di verificare la motivazione ed accertare un alto potenziale di competenze di base, tecniche e tecnologiche con particolare riferimento al profilo del corso, una adeguata conoscenza della lingua inglese. Al colloquio sarà attribuito un punteggio max di 50 punti, di cui 20 per la motivazione.

La Commissione procederà inoltre all’esame del Curriculum Vitae e terrà conto della valutazione della coerenza del diploma di istruzione secondaria superiore in possesso con il profilo del Corso, della votazione conseguita e di eventuali esperienze lavorative pregresse. A tali valutazioni sarà attribuito il punteggio max di 5 punti.

CALENDARIO DELLE PROVE DI SELEZIONE

La selezione si svolgerà nel periodo compreso tra il 14 e il 22 ottobre 2020.

Il 12 ottobre 2020 sarà pubblicato sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it l’elenco degli ammessi alla selezione, la sede ed il calendario delle prove (prova scritta e colloquio) previste in presenza. La pubblicazione sul sito web ufficiale varrà come notifica.