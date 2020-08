L'autore Gianni Forte della compagnia Ricci / Forte si racconta ai microfoni di Mirella Caldarone.

Forte è nato e cresciuto ad Andria fino a quando, all'età di 19 anni, è partito per il lungo viaggio, ancora in corso, fra teatro, scrittura ed ora anche Tv. Una carriera costellata di successi per arrivare ai giorni nostri con la produzione di "Hic Sunt Leones" firmata con Stefano Ricci che ne ha curato anche la regia. Cinque episodi in cui si raccontano storie di chi lotta con moderni draghi da sconfiggere (il link per l'approfondimento)

Alcuni scatti realizzati da Mirella Caldarone in occasione di eventi realizzati dalla compagnia ad Andria e in giro per l'Italia.