Castel dei Mondi torna ad animare la città

La ventiquattresima edizione del Castel dei Mondi si farà dal 30 agosto al 7 settembre, nonostante le complicazioni delle misure anti covid.

Performance, arte urbana, laboratori ed esplorazioni della scena e della creatività internazionale, vedranno ad Andria alcune prime nazionali e regionali, che si realizzeranno a Palazzo Ducale e nei dintorni. Piazza Catuma verrà animata dai tentacoli di 10 metri della piovra gigante ideata dai britannici Filthy Luker e Pedro Estrella, nomi di tutto rispetto nella scena della Street art. Nel chiostro San Francesco ci sarà il gioco installazione creato dal duo belga Superbe chiamato "Sming", per la prima volta in Italia. Il gioco cos'è la possibilità allo spettatore di dirigere la sua voce chi viene trasformata in un intero coro proiettato su 20 schermi.

Ancora, ci sarà un’esperienza interattiva di “we are muesli” con Wer is wer: a 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino c'è da risolvere un enigma investigativo che vede coinvolti 9 attori video registrati. La confraternita del Chianti presenta l'esperimento scenico "Play". Ci sarà anche la coppa del santo della compagnia “Gli Omini” che propone un divertente mercante in fiera interamente dedicato alle vite dei Santi.

Ospite del Castel dei mondi sarà anche Gabriella Greison, battezzata "Rockstar della fisica", che racconterà storie di sei donne che hanno cambiato il mondo.

Daniele Geniale riqualificherà con le sue opere il quartiere periferico di San Valentino.

Il rapporto tra Castel dei Mondi e i media, in un progetto dedicato a Gianni Rodari, con un audio lettura illustrata delle favole al telefono.

L'attore andriese Michele Sinisi porterà all'interno di questa edizione il suo progetto “Laudato sì”. Presenze note in città saranno anche quelle di Cecilia Zingaro, Equilibrio Dinamico, Stella Dario e Antonio Memeo.

Spazio anche alle diverse abilità con un progetto realizzato con la cooperativa Jobel.