“Gli approdi di Federico II”, weekend tra storia, cultura e natura

“Charming” (affascinante) e “amazing” (sorprendente) sono i due aggettivi che descrivono il nuovo itinerario tra costa ed entroterra “Gli approdi di Federico II”, organizzato dal Consorzio Terre di Castel del Monte il week end del 22 e 23 agosto 2020, nell’ambito del programma regionale InPuglia365.

Si comincia sabato 22 agosto con “Trani dal mare”: dalle ore 18;00 sulla terrazza del ristorante "Il Vecchio e il Mare” affacciata sul porto di Trani, racconteremo di vita marinara, di poesie sul mare e dal mare, di pescato tipico tranese, con degustazioni gourmet ed estrose sorprese musicali. Uno sguardo inedito sulla storica città marinara di Trani, una serata esclusiva e memorabile con vista del tramonto sul mare, senza dimenticare che proprio da qui, quasi mille anni fa, fu promulgato il primo Codice della navigazione del Mediterraneo (“Ordinamenta e Consuetudo Maris”, ovvero gli “Statuti marittimi” dell’anno 1063).

Alle ore 20,00, invece, uno straordinario walking tour dall’eloquente titolo “Trani culla di religioni”, che da Piazza Lambert in pieno centro storico, condurrà i turisti nella Trani del dialogo interreligioso, alla scoperta dei luoghi di culto delle religioni cristiana, ortodossa ed ebraica. Un vero e proprio viaggio nel tempo dal medioevo ai giorni nostri, sulle tracce di Templari e di Pellegrini che da qui si imbarcavano per l’Oriente, con la possibilità di visitare in via del tutto eccezionale l’antichissima Chiesa di San Martino recentemente aperta al culto della Comunità Ortodossa, il quartiere ebraico con le sue 4 sinagoghe, tra le più antiche d’Europa e la Chiesa di Ognissanti (già dei Templari). Tra fede e simbolismo, antichità e contemporaneità, sarà possibile scoprire un volto nuovo di una Città, culla di religioni, che ha saputo prosperare grazie alla convivenza pacifica delle sue comunità.

Domenica 23 agosto, dopo il fascino di Trani, del suo impareggiabile tramonto e dei suoi templi, l’itinerario della Puglia Imperiale ci sorprenderà con lo spettacolo di Castel del Monte, patrimonio dell'UNESCO, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia: sulle colline di Andria, tra sentieri naturalistici, boschi di conifere, jazzi e antichi trulli contadini, il tempo sembra essersi fermato a quando Federico II, primo Imperatore naturalista della Storia, amava trascorrere qui le sue vacanze creative, praticando l’arte della falconiera, attività preferita dall’Imperatore, al punto da lasciarci uno dei più importanti trattati di tutti i tempi, il “De Arte Venandi cum Avibus”.

Dalle ore 17:00 nella Masseria 6 Carri di Andria, l’esibizione del falconiere “I falchi dell’Imperatore” farà da sfondo alla narrazione dello Stupor Mundi “in persona”; un’attività coinvolgente da svolgere con tutta la famiglia in pieno relax e a stretto contatto con la natura e con i ritmi di animali affascinanti quanto solenni.

Infine, alle ore 18:30, sempre presso la Masseria 6 Carri di Andria sarà possibile sperimentare il laboratorio “Il selvatico di Puglia”, un itinerario sensoriale en plein air tra le erbe spontanee dell’Alta Murgia, che crescono abbondanti in primavera, alla scoperta delle loro incredibili proprietà nutraceutiche e per il benessere della persona.

Tutte le attività di InPuglia365 sono gratuite e soggette a prenotazione obbligatoria. E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di attenersi alle norme di protezione dal Covid-19, in particolare portando con sé ed indossando quando necessario la mascherina. Per info e prenotazioni contattare il Consorzio Terre di Castel del Monte via mail: terredicasteldelmonte@gmail.com , telefono: 388/8942266.

I partecipanti potranno aderire al contest fotografico "Gli approdi di Federico II", inviando le loro fotografie in alta risoluzione all'indirizzo terredicasteldelmonte@gmail.com. Le foto più belle saranno selezionate e verranno pubblicate sul nuovo sito ufficiale e nel materiale promozionale del Consorzio Terre di Castel del Monte (con citazione dell'autore) e ai vincitori saranno donati simpatici gadget con il profumo della nostra Murgia.