Il Coronavirus vince sulla tradizione ma non sulla devozione

Nel calendario sociale andriese l’ultimo sabato di agosto occupa un posto particolare. Durante la notte, alle tre precise, un festoso scampanio dalla cattedrale si diffonde per tutta la città svegliando gli andriesi. Anche quelli che non possono o non hanno voglia di partecipare alla processione non imprecano per la sveglia improvvisa: il tempo di farsi un segno di croce, biascicare una Ave Maria e magari riprendere a dormire. È una festa di popolo e contro il popolo non si mette nessuno (almeno prima). Ci sono quelli che passano l’intera notte vegliando e recitando insieme il Rosario. Il vostro narratore per anni (da quando era piccolo) ha atteso lo scampanio ogni anno. Era l’annuncio che la Madonna stava partendo. Egli era abituato ad attenderLa subito dopo la chiesa delle Croci: sullo slargo posteriore davanti alla casa dove la mamma riuniva parenti e amici per attendere il passaggio della statua recitando il rosario e poi chi voleva si aggregava alla confusione della folla. Una processione fisica: dove il contatto, il fiato, i gesti e le invocazioni si mescolavano insieme diventando una unica invocazione di fede: o regina vestita di sole….. Deh! Il tuo fulgido volto- china ai nostri dolori- e sul mondo sconvolto- prega, o dolce Maria.

Lo fece anche nel 1986: il cerimoniale non prevedeva la partecipazione del sindaco e del vescovo proprio perché la festa fosse solo popolare. Ma quando la statua si fermò occasionalmente davanti a lui dritto sul marciapiede egli non ci pensò due volte e si aggregò alla processione. L’anno dopo partì dalla cattedrale perché il vescovo Lanave gli aveva comunicato che avrebbe partecipato anche lui. Dal 1858 questa tradizione non si è mai interrotta perché più che Madonna dei miracoli il suo appellativo vero è "Madonna d'Andria", gelosi come siamo del particolarissimo rapporto che si è stabilito tra la Vergine e il popolo. Un appellativo penso unico al mondo quasi a sottolineare la familiarità di ciascuno e di tutti gli andriesi con quella immagine.

Fu Lei stessa a comunicare che nei secoli sarebbe diventato il “tesoro” degli andriesi: era il 1476 quando Lei suggerì di portarsi in quella grotta perché avrebbero trovato un tesoro. E lo trovarono veramente: non quello che magari si aspettavano, ma ad esso il popolo si affezionò subito tanto che non ha mai creduto fino in fondo che quella icona fosse frutto di un lavoro d’arte di un monaco basiliano scappato dalla guerra. Ora invece sembra che abbiano ragione coloro che sostengono che quella effigie fu opera del cuore di un Andriese, che magari conosceva l’arte bizantina. Come tutti gli artisti di fede egli immaginò che la figura della Vergine fosse diventato il trono sul quale sedeva il re del mondo non solo per portarci alla salvezza ma anche per insegnarci la via per andarci tutti insieme. È il gesto che tutte le mamme andriesi facevano con orgoglio: sedersi fuori di casa con il figlio in grembo. Ecco, questo è il re di casa mia, e i conoscenti si avvicinavano per una carezza: "quand’è bell"! E la mamma gonfiava il petto d’orgoglio. Era meridionale la Madonna. Sapeva che il merito non era suo, ma Lei era lieta di aver dato l’adesione alla costruzione di un mondo nuovo. Peccato che adesso i piccoli passano da una babysitter a un asilo senza gustare il piacere di sentirsi i re della casa.

Savnodd i Ciccill avevano fatto il voto che se il figlio fosse tornato dalla guerra non avrebbero mancato mai questo appuntamento. Abitavano abbasc a camagg in una traversa di via S.M. dei prodigi nei pressi di Gesù di misericordia. Essendo poco popolata ancora quella zona negli anni cinquanta, essi quella notte si riunivano con parenti e amici alla fine di via Gran Sasso, accendevano il falò e intorno ad esso recitavano il rosario (a 15 post) e al passaggio della Madonna lasciavano tutto e si inserivano nella folla. Plastica rappresentazione del singolo che diventa popolo. Al ritorno poi mettevano ordine e pulivano tutto. Non erano superstiziosi ma sapevano che il buon Dio accetta volentieri gli omaggi che Gli vengono fatti con il cuore. Ne avevano parlato con il prete che andava a dire Messa nella chiesetta rupestre l’anno in cui Ciccill stava poco bene per un problema alla gamba che non gli consentiva di camminare e temeva di non essere in grado di arrivare al santuario. Il sacerdote spiegò loro che un voto è come un atto d’amore: si guarda il cuore non la forma. Ciccill capì la lezione ma non volle arrendersi: per un contadino, almeno quelli di una volta, la parola era parola. Chiamò il figlio grande, quello che fu causa del voto, e disse: "p taie facibb u vout, moue ma da dè na moin". Il figlio obbediente si mise d’accordo con un amico che aveva il traino e quella notte arrivarono presto all’appuntamento. Quando videro alla punta della strada arrivare la processione fecero salire sul traino Savnodd i Ciccill e furono loro ad aprire la processione a pochi metri di distanza dalla statua. Disse Savnodd a Ciccill mentre tornavano: "si fatt bunn ad avaie u dlaur alla gamm, n’hamm gdiut la Madonn belle bell, paroiv ca stoiv a tramend a niue assaliut". E il marito rispose contento sempre in dialetto: "pure quest’anno abbiamo accompagnato la Madonna nostra in villeggiatura". Si perché era il tempo in cui si diffondeva un certo benessere e la parola vacanza o villeggiatura cominciava a circolare. Gli andriesi erano contenti di portare la Madonna in campagna perché benedicesse la stagione del raccolto: prima le mandorle, poi l’uva e quindi le olive. La “Padrona” di Andria doveva vedere le meraviglie della Sua terra. Fu il figlio a chiudere il cerchio con l’amico: "cumm so galandumn l’attoin nust".

Poi negli anni settanta, siccome a san Riccardo pioveva sempre, si decise di anticipare la festa ad Agosto. La Madonna andò in villeggiatura a fine luglio ma non era il periodo giusto: faceva caldo e in campagna l’afa era insopportabile. Ed ecco che quando durante la processione domenicale le statue arrivarono all’altezza dell’oratorio salesiano si aprì il cielo e venne giù il diluvio. Il vostro narratore, che per la prima volta si esibiva tra i consiglieri comunali, si rifugiò sotto la neonata galleria Guadagno dove sentì un vecchietto dire: "a settembr jà la fest". E in effetti dall’anno dopo la festa tornò nella terza domenica di settembre: forse per quella pioggia, forse per le lamentele degli emigranti che venivano in ferie a settembre proprio per la festa, forse per i commercianti che fecero pochi affari perché non si erano ancora raccolte le mandorle e quindi circolava poca moneta, sta di fatto che tutto tornò come prima.

E così anche quando la statua d’argento fu rubata non si perdette tempo a rifarne un’altra per non interrompere la tradizione.

Quest’anno invece la tradizione sarà sospesa: niente villeggiatura per la Madonna. È stata una decisione prudenziale di chi ha la responsabilità di guidare “il gregge”. Molti non l’hanno condivisa e tra questi il vostro narratore che avrebbe preferito una soluzione diversa sia pure in sicurezza. Ma c’è differenza tra il desiderio, la passione, l’amore e la responsabilità. E chi assume la responsabilità, che non riguarda il destino personale ma quello collettivo, va sempre rispettato soprattutto quando prende la decisione più difficile. Tuttavia sarebbe bello se la sera del venerdi manifestassero la loro devozione accendendo un lumino sul balcone o dietro la finestra, come si faceva in Andria alla vigilia dell’Assunta, un modo memoria collettiva, occasione anche per raccontare ai piccoli questa tradizione quando chiederanno il motivo di quei lumini accesi. La Chiesa andriese ha organizzato per quelle tre settimane una serie di funzioni in cattedrale perché la devozione sia salda. Ci sarà modo poi per rendere una visita personale in cattedrale alla statua argentea o presso il santuario dove sarà esposta una bella statua lignea. Quest’anno la protezione della Vergine ci serve tanto. Anche la festa di san Riccardo avrà un sapore diverso. Da soli potremmo non farcela. E poi la Madonna conosce l’importanza delle visite: non fu Lei a muoversi verso Elisabetta per portare la buona novella?

"Madre di Gesù Cristo, non vengo a pregare. Non ho niente da offrire e niente da domandare. Vengo solamente, Madre, a vederti. Vederti, piangere di felicità, sapere questo: che sono tuo figlio e Tu sei qui. (vangelo apocrifo di Bartolomeo)".