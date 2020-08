Festa di Sant’Agostino 2020

«Nonostante la situazione nazionale legata alla pandemia, la comunità parrocchiale di S. Agostino, con grande gioia si prepara sotto il patrocinio del Santo, Vescovo e Dottore della Chiesa, a rinvigorire i legami di comunione per un cammino di fede sempre più autentico e radicale - commenta don Vito Gaudioso - .

Un ricco programma di eventi religiosi e folkloristici, gestiti in totale rispetto delle norme vigenti in materia anti-Covid, animerà la comunità tutta. Per le celebrazioni e gli incontri previsti è richiesta la prenotazione da parte dei fedeli, fino ad esaurimento posti».

Nella locandina in allegato il programma per le celebrazioni di S. Agostino