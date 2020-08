XVII Edizione del Settembre Pedagogico, si riflette su “Valutazione formativa e dintorni”

La XVII Edizione del Settembre Pedagogico avrà luogo giovedì 17 settembre presso la Scuola Secondaria “G. Salvemini” sita ad Andria in Via dei Comuni di Puglia, n. 4. In ottemperanza alle norme anti Covid 19 e al fine di rispettare il protocollo di sicurezza, i posti in presenza sono limitati a n. 10 per ogni Istituzione Scolastica della Rete CISA. Sarà tuttavia possibile iscrivere ulteriori docenti che seguiranno in modalità videoconferenza l’evento attraverso un link che verrà fornito il giorno prima. A tutti i registrati sarà fornito attestato di partecipazione.

Le iscrizioni vanno inviate a cura di ogni Scuola all’indirizzo mail andriacisa@libero.it entro il 12.09.2020.

Il titolo dell’evento è: “Valutazione formativa e dintorni”, sottotitolo “Quali novità per la valutazione degli alunni”.

Coordina: Celestina Martinelli, Dirigente Scolastico e Presidente della Rete di Scuola CISA.

Si riporta il programma nello specifico:

ore 17.00 saluti del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Bari, dott.ssa Giuseppina Lotito;

ore 17.30 prof. Giancarlo Cerini, già Coordinatore del Servizio Ispettivo presso l’ Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna sul tema “Quali novità per la valutazione degli alunni”;

ore 19.30 dibattito;

ore 20.00 conclusioni.