Le celebrazioni religiose alla basilica della Madonna dei Miracoli

Come consuetudine anche quest'anno si sarebbe dovuto celebrare il trasferimento del simulacro argenteo della Madonna dei Miracoli dalla cattedrale alla Basilica, ma a causa dell'emergenza sanitaria in atto, tale evento, tanto atteso dalla popolazione andriese e non solo, oggi non si terrà.

Considerate le limitazioni dovute al Covid 19, pertanto, in Basilica, sarà esposto l’antico quadro della Vergine dei Miracoli che si portava in processione prima della realizzazione della statua argentea e, come consuetudine, saranno celebrate le Veglie Mariane così come riportato dal presente programma.



Sabato 29 Agosto : Ultimo Sabato di agosto

Dal 31 agosto sino al 18 settembre (escluso il sabato e la domenica)

Venerdì 4 settembre: Ore 21:30 S. Rosario meditato presieduto da Don Mario Porro

Giovedì 10 settembre: Festa di S. Nicola da Tolentino (Protettore delle Anime del Purgatorio)

Venerdì 11 settembre: Ore 21:30 S. Rosario meditato presieduto da S.E. Mons. Luigi Mansi

Venerdì 18 settembre: Ore 21:30 S. Rosario meditato presieduto da Don Antonio Tucci

Sabato19 Settembre: Festa Patronale, ore 18:00 Celebrazione Eucaristica;

Ore 6:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi

Veglie Mariane: ore 21:30 S. Rosario meditato

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica con benedizione dei panini

Tutte le Celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Radio S. Maria dei Miracoli 105.900 MHz e in streaming su www.radiosantamariadeimiracoli.it